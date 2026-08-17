Почему наушники такие дорогие? Что особенного в полноразмерных "ушах" (фото)

Если вникнуть в характеристики и функциональные возможности, становится понятнее, почему Bose устанавливает высокие цены. Активное шумоподавление (ANC) — одна из сильных сторон бренда.

Эксперты издания bgr.com решили найти ответ на вопрос: почему наушники Bose стоят так дорого? Оказалось, что бренд не делает ставку на бюджетные модели — по крайней мере, в последнее время, говорится в материале.

По состоянию на август 2026 года самой дешевой моделью компании являются Bose QuietComfort Headphones (1-го поколения), но даже они стоят более 200 долларов. Однако, если вникнуть в характеристики и функциональные возможности, становится понятнее, почему Bose устанавливает такие цены. Активное шумоподавление (ANC) — одна из сильных сторон бренда.

В этой категории Bose сталкивается с жесткой конкуренцией: Sony, Apple и Sonos также предлагают отличную изоляцию шума в своих премиальных полноразмерных моделях. Однако Bose позволяет гибко настраивать интенсивность шумоподавления через фирменное приложение — можно регулировать уровень вручную или выбрать один из двух режимов: Quiet (полная тишина) или Aware (пропускание внешних звуков). Шумоподавление — лишь одна из причин высокой стоимости наушников Bose; еще одним важным преимуществом бренда является исключительный комфорт.

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Наушники Bose QuietComfort Headphones Фото: Bose

Ни один производитель не признает, что бюджетные наушники уступают по удобству премиальным полноразмерным моделям, ведь это может отпугнуть покупателя. Наушники Bose особенно ценятся за комфорт, что особенно важно при длительном прослушивании. Качественные мягкие накладки на чашках и оголовье встречаются не у всех производителей, но для Bose это одна из отличительных черт.

Все упомянутые выше функции и характеристики присущи всей линейке QuietComfort, однако флагманские полноразмерные модели Bose оснащены дополнительными уникальными технологиями. Наушники QuietComfort Ultra (2-го поколения) поддерживают проводное воспроизведение через USB-C, а также кодек aptX Adaptive для передачи звука по Bluetooth практически без потерь качества (правда, для этого требуется устройство с поддержкой Snapdragon Sound). Что касается самого звучания, то наушники Bose обычно настроены так, чтобы обеспечивать сбалансированный звук, подходящий для самых разных музыкальных жанров.

Наушники Bose QuietComfort Ultra Gen 2 Фото: tomsguide.com

Это вовсе не означает, что среди недорогих моделей нельзя найти наушники с отличным качеством звука. Просто наушники Bose "из коробки" обычно предлагают более насыщенную и детализированную звуковую сцену, которую к тому же можно дополнительно подстроить в фирменном приложении Bose. Конечно, встроенный эквалайзер здесь всего лишь трехполосный, но взгляните на ситуацию иначе: наушники Apple AirPods Max 2 стоят 550 долларов, однако не предлагают практически никаких возможностей настройки звука, за исключением нескольких функций в разделе "Универсальный доступ" на iOS.

В конечном счете, важнее не цена продукта (хотя она, безусловно, имеет значение), а то, как эти наушники звучат для конкретного пользователя. Возможно, кому-то понравится звучание Bose QuietComfort Ultra, а кому-то — нет. Главное сохранять непредвзятость, и тогда ошибиться с выбором будет практически невозможно.

Наушники Bose высоко ценят во всем мире, и можно с уверенностью сказать, что существует немало аудиофилов, которым нравится их звучание. Кроме того, вполне вероятно, что Bose всегда может рассчитывать на потребителей, которые покупают продукцию исключительно ради бренда.

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