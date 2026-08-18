Оголошено найкращий телевізор із RGB-підсвічуванням 2026 року: Sony проти Samsung (фото)

Sony Bravia 7 II проти Samsung R95H. Тестувальник зазначив, що найкращим за якістю є R95H, але він коштує на 400 доларів дорожче за конкурента.

Експерт Джеймс Девідсон протестував Sony Bravia 7 II та Samsung R95H, щоб порадити читачам, який із них краще придбати, пише techradar.com.

Цього року практично кожен бренд випустив модель із RGB-підсвічуванням. Фахівець вирішив протестувати 65-дюймовий Bravia 7 II та флагманський телевізор Samsung R95H Micro RGB (з такою самою діагоналлю). Перший коштує приблизно 2599 доларів США, а другий — 2999 доларів США. Різниця суттєва, тому важливо знати, який пристрій все-таки кращий і чому.

Відтворення кольору

Під час перегляду фільму "Супер Маріо Галактика" на обох телевізорах у режимах "Кіно" ("Кіно" для R95H, "Кіно" для Bravia 7 II) при налаштуваннях за замовчуванням яскравість R95H була завищеною, що призводить до деякого обрізання яскравих об’єктів. Зниження яскравості R95H з 50 за замовчуванням (максимум) до 45 або 40 покращує якість зображення. Колірна яскравість R95H була вражаючою: кольори Lumas виглядали на екрані надзвичайно яскравими та насиченими. Кольори Bravia 7 II були глибшими та насиченішими, яскравішими, що нагадало мені OLED.

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Телевізори Sony Bravia 7 II та Samsung R95H Фото: Future

Точність передачі кольорів обох телевізорів для червоного, зеленого та рожевого була дуже високою, але не можна заперечувати, що R95H має набагато більшу яскравість екрану. Кольори R95H іноді виглядали трохи розмитими порівняно з Bravia 7 II, оскільки останній має багатий колірний профіль. Хоча R95H забезпечував яскравість анімації, було важко не помітити, наскільки насиченими та глибокими були кольори Bravia 7 II.

Під час перемикання між режимами зображення — "Кіно" та "Професійний" (еквівалент режиму "Кінорежисер") на Bravia 7 II зберігали постійну глибину та "яскравість" кольору, але режим "Кіно" підходив для більш барвистих фільмів. На R95H, хоча режим Filmmaker мав хорошу точність, кольори були дещо млявими порівняно з режимом Movie. Хоча режим "Кіно" в R95H іноді поступався точністю, його чиста яскравість була кращою для фільму "Speed Racer".

Контраст і підсвічування

У стандартних налаштуваннях R95H знову продемонстрував вищу яскравість, що забезпечує сильніший сприйманий контраст порівняно з Bravia 7 II.

Темні тони також були приємно насиченими на обох телевізорах, і під час перегляду "прямо" було дуже мало ознак просвічування. Однак під кутом обидва телевізори все ж показали деякі ознаки світіння під час темних сцен, причому у R95H вони більш очевидні, ніж у Bravia 7 II. Bravia 7 II іноді демонструвала певний відтінок чорного, що призводило до втрати деталей об’єктів, тоді як R95H краще впорався із збереженням цих деталей.

Телевізори Sony Bravia 7 II та Samsung R95H Фото: Future

Рівні чорного виглядали чудово на обох моделях. Під час перегляду чорно-білого контенту вища яскравість R95H забезпечує ширший динамічний діапазон і вищу контрастність. Обидва телевізори продемонстрували глибокі темні тони з хорошим діапазоном відтінків сірого. Диск 4K записано у форматі SDR, і при перемиканні з режиму Filmmaker на Movie у Bravia 7 II значно підвищується яскравість порівняно з R95H, хоча яскравість R95H за замовчуванням у цьому режимі набагато нижча.

Телевізори Sony Bravia 7 II та Samsung R95H Фото: Future

Яскравість

Зображення на R95H значно яскравіше, коли обидва телевізори налаштовані на режим HDR Movie. Пікова яскравість HDR на R95H становила 1960 ніт, а на Bravia 7 II — 1163 ніт. У режимі Filmmaker/Professional ситуація аналогічна: R95H досягає пікової яскравості HDR 1977 ніт, а Bravia 7 II — 1114 ніт. У режимі "Кіно" яскравість R95H становить 607 ніт, а у Bravia 7 II — 830 ніт.

Під час перегляду реального контенту R95H демонструє значно вищу яскравість, ніж Bravia 7 II, особливо в режимі "Кіно" та з HDR-контентом на екрані.

Телевізори Sony Bravia 7 II та Samsung R95H Фото: Future

Що стосується перегляду в яскраво освітленому приміщенні, R95H демонструє, наскільки ефективним є його матовий екран з антибліковим покриттям. Навіть у похмурих фільмах, таких як "Бетмен", немає жодних ознак дзеркальних відблисків. Для Bravia 7 II перегляд у яскраво освітленій кімнаті є складним завданням. З більш яскравими сценами, такими як пустеля з "Лоуренса Аравійського", Bravia 7 II добре справляється. Будь-які темніші або висококонтрастні сцени, а також дзеркальні відблиски стають чіткішими.

Який телевізор кращий

Обидва телевізори точно відтворювали складні темні сцени, причому на обох спостерігалися ознаки розмиття зображення (хоча на R95H вони іноді були більш помітними). Обидва продемонстрували чудову передачу кольорів: R95H показав вищу яскравість кольорів, а Bravia 7 II — більший колірний об’єм.

Телевізори Sony Bravia 7 II та Samsung R95H Фото: Future

У деяких еталонних сценах, особливо з кольором, тестувальник віддав перевагу Bravia 7 II, але R95H показав себе краще в темніших і контрастніших сценах. Незважаючи на те, що це протистояння між RGB середнього класу (Bravia 7 II) та флагманським RGB (R95H), Bravia 7 II є кращим варіантом для людей з обмеженим бюджетом. Однак, якщо гроші не є проблемою, то краще вибрати телевізор R95H, вважає фахівець.

"Чи витісняє якийсь із цих телевізорів OLED? На мій погляд, не зовсім, але Bravia 7 II забезпечує справді вражаючі кольори, а R95H ще раз демонструє, на що здатна технологія RGB для керування підсвічуванням. OLED, безперечно, час звернути на це увагу", — підсумував Девідсон.

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