Смартфони зі знімним акумулятором: 5 моделей, які служитимуть довгі роки (фото)

У огляді Фокусу ви знайдете смартфони RugOne Xever 7 Pro, Fairphone 6, HMD Skyline 5G, Samsung Galaxy XCover 7 та нещодавно випущений Cubot KingKong Dura.

Споживачі дуже цінують смартфони з тривалим часом автономної роботи. А ще більше — пристрої, в яких таку важливу деталь, як акумулятор, можна замінити. Фокус зібрав 5 телефонів зі змінними батареями та проаналізував їхні переваги й недоліки.

RugOne Xever 7 Pro

Смартфон RugOne Xever 7 Pro Фото: androidheadlines.com

Смартфон RugOne Xever 7 Pro оснащений технологією Hot-Swap (гаряча заміна), яка дозволяє вийняти розряджений акумулятор і вставити новий без вимкнення та перезавантаження пристрою. У користувача є 3 хвилини, щоб це зробити, і часу більш ніж достатньо. Як це працює? Дуже просто: у корпус вбудовано міні-акумулятор, який утримує заряд, поки замінюють основний акумулятор.

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Ця модель також оснащена тепловізором FLIR та нічною інфрачервоною камерою.

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора: 5550 мА·год

Ступінь захисту: IP68, IP69K

Екран: AMOLED, 2400 × 1080 пікселів, 120 Гц

ОС: Android 15

Ціна: 28 000 – 31 000 грн

Fairphone 6

Смартфон Fairphone 6 Фото: Fairphone

Телефон Fairphone 6 дуже схожий на моделі 2010-х років. Задня кришка його корпусу знімається, а акумулятор спокійно виймається без жодних зусиль. Ось так за одну секунду старий акумулятор можна замінити на новий.

Приємним бонусом для покупців стане підтримка оновлень безпеки та ОС до 2033 року, екран, захищений склом Gorilla Glass, та процесор Snapdragon 7s Gen 3.

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора: 4415 мА·год

Ступінь захисту: IP55

Екран: OLED, 2484 x 1116 пікселів, 120 Гц

ОС: Android 15

Ціна: 30 000 – 33 000 грн

HMD Skyline 5G

Смартфон HMD Skyline 5G Фото: computerbild.de

Компанія HMD розробляла модель Skyline 5G спільно з інженерами iFixit. На корпусі є прихований гвинт, відкрутивши який, можна отримати доступ до акумулятора.

Смартфон також отримав непоганий pOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц та основну камеру з сенсором на 108 Мп і функцією оптичної стабілізації.

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора: 4600 мА·год

Ступінь захисту: IP54

Екран: pOLED, 2400 × 1080 пікселів, 144 Гц

ОС: Android 14 (оновлення до 15/16)

Ціна: 19 000 – 21 000 грн

Samsung Galaxy XCover 7

Смартфон Samsung Galaxy XCover 7 Фото: notebookcheck.com

Смартфон Samsung Galaxy XCover 7 оснащено не лише знімним акумулятором, а й ступенем захисту MIL-STD-810H. Префікс MIL тут означає military, тобто ця модель не боїться найекстремальніших умов, наприклад, морозів, спеки, вологи та навіть падінь на бетон з висоти 1,5 м.

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора: 4050 мА·год

Захист: IP68 / MIL-STD-810H

Екран: PLS LCD, 2408 x 1080 пікселів

ОС: Android 14 (з можливістю оновлення)

Ціна: 12 500 – 14 500 грн

Cubot KingKong Dura

Смартфон Cubot KingKong Dura Фото: CUBOT

Смартфон KingKong Dura від Cubot оснащений набором Dual Battery Kit. Це комплект, до якого входять два акумулятори та док-станція для одночасної зарядки. Детальніше про цю модель Фокус писав тут.

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора: 5000 мА·год (Dual Kit)

Захист: IP68 / IP69K

Дисплей: IPS LCD, FHD+

ОС: Android 16

Ціна: 8 500 – 11 000 грн.

Раніше повідомлялося, що визначено найкращий телевізор із RGB-підсвічуванням 2026 року. Sony Bravia 7 II проти Samsung R95H. Тестувальник зазначив, що найкращим за якістю є R95H, але він коштує на 400 доларів дорожче за конкурента.