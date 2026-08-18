Коштує 650 доларів і не ламається: названо найвигідніший смартфон для покупки у 2026 році (фото)

У Fairphone (Gen 6+) можна самостійно замінити 12 компонентів, серед яких акумулятор, три камери, екран, задня панель, динамік і порт USB-C.

Fairphone (Gen 6+) отримав ОС Android 16, підтримку ПЗ до 2033 року та знімний акумулятор, що значно полегшує його ремонт у разі поломки, пише androidpolice.com.

Що нового у Fairphone (Gen 6+)

Fairphone (Gen 6+) має той самий дизайн, що й Fairphone Gen 6, 7-річний період підтримки ПЗ, процесор Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 та 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, що забезпечує підвищення продуктивності телефону. Це наближає його до Nothing Phone 4a і є кроком вперед порівняно з 8 ГБ оперативної пам’яті Motorola Edge 70 Fusion.

Екран смартфона Fairphone Gen 6 plus Фото: androidpolice.com

В іншому характеристики такі самі, як у попередника: 6,31-дюймовий екран POLED з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 2484 x 1116 пікселів, акумулятор ємністю 4415 мА·год із зарядкою 30 Вт, 50-мегапіксельна основна камера з автофокусом, 13-мегапіксельна ширококутна камера, 32-мегапіксельна селфі-камера.

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Серед інших важливих характеристик — 256 ГБ вбудованої пам'яті та слот для SD-картки, NFC, можливість підключення до мережі 5G із відповідними діапазонами для використання у США, а також підтримка двох SIM-карт.

Камери смартфона Fairphone Gen 6 plus Фото: androidpolice.com

Модульна конструкція та можливість ремонту

Смартфон має 12 компонентів, які можна замінити в домашніх умовах за допомогою простого інструменту, зокрема акумулятор, дисплей, усі три камери, обидві задні панелі, динамік та порт USB-C.

Довгострокові зобов’язання щодо оновлення ПЗ — це лише одна з причин, через яку оглядач рекомендує використовувати цей телефон у довгостроковій перспективі. Його ремонтопридатність позбавляє від турбот щодо довговічності акумулятора або таких нещасних випадків, як розбиття екрану, оскільки ці компоненти можна замінити вдома самостійно, за необхідності кілька разів.

Акумулятор для Fairphone (Gen 6+) коштує 40 доларів, а новий дисплей — 90 доларів. Задню панель можна зняти та замінити на тримач для картки або петлю для пальця, або залишити на місці за допомогою додаткового ремінця, що закручується.

Смартфон Fairphone (Gen 6+) Фото: androidpolice.com

Ергономіка Fairphone (Gen 6+)

Телефон легкий — 191 г, але досить товстий — 9,6 мм. Сканер відбитків пальців розташований на одному рівні з бічною частиною телефону, і його може бути складно швидко знайти.

Використання скла Corning Gorilla Glass 7i над екраном є невдалим, оскільки воно практично відразу покривається відбитками пальців і плямами. Екран також оточений рамкою, яка є ширшою, ніж може здатися деяким.

В Android 16 немає зайвого програмного забезпечення, за винятком додатка Fairphone та нового додатка "Галерея".

Скільки коштує Fairphone (Gen 6+)

Модель Fairphone (6+) коштує 650 доларів і доступна у кобальтовому, чорному та зеленому кольорах.

За цією ціною він конкурує з Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S25 FE, Honor 600, Nothing Phone 3 та Samsung Galaxy A57. Жоден із них не має такої ж простоти ремонту, а зобов’язання щодо оновлення програмного забезпечення різняться.

Раніше ми писали про 5 смартфонів, які служитимуть довгі роки. У огляді Фокусу розглянуто моделі RugOne Xever 7 Pro, Fairphone 6, HMD Skyline 5G, Samsung Galaxy XCover 7 та нещодавно випущений Cubot KingKong Dura.