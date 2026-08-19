Плівкові та цифрові камери повертаються: чому покоління Z не хоче фотографувати на смартфони

У 2026 році камери переживають несподіваний сплеск популярності, оскільки користувачі покоління Z хочуть уникнути ультра-оброблених фотографій, зроблених смартфонами.

За останні за п'ять років продажі автономних камер зросли більш ніж удвічі до 5,5 мільярда доларів. Причини такого попиту дослідив портал Financial Review.

Хоча сучасні камери часто коштують дорожче за смартфони, молоді люди проявляють до них підвищений інтерес. Багато хто хоче поповнити свої соціальні мережі унікальними знімками, а також скоротити час використання смартфона.

Юдзіро Ігараші, відповідальний за популярну серію X у Fujifilm, сказав виданню, що 70% клієнтів компанії — це люди віком до 30 років. Вони, як правило, прагнуть сповільнитися в епоху надмірної технологічності та комерціалізації фотографії.

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Fujifilm X100VI Фото: TechRadar

"Люди перевантажені всіма цими технологіями та речами, які потрібно постійно робити: перевіряти свої телефони, що відбувається, реагувати. Існує тенденція намагатися протидіяти цьому – і це частина цього" — пояснив Ігараші.

Так, найпопулярнішою моделлю Fujifilm наразі є X100VI, яка поєднує вінтажний стиль із сучасними технологіями. 30-річна власниця X100VI Андж Мехія зізналась, що надто високотехнологічні гаджети змушують її почуватися "відірваною", тоді як ретро-техніка дарує бажане відчуття простоти у дедалі складнішому світі.

Окрім того, покоління Z захопилося плівковою фотографією. Як наслідок, обсяги продажів камер Fujifilm серії instax, які миттєво друкують фотографії, тепер перевищують обсяги продажів усього ринку цифрових камер.

Fujifilm Instax Фото: shopmoment.com

Топменеджер Fujifilm Рюїчіро Такаї розповів, що хні камери перестали бути обов'язковими атрибутами весіль та інших великих подій і стали частиною повсякденного життя підлітків. Щоб задовільнити користувачів TikTok, компанія навіть випустила Instax mini Evo Cinema — камеру, відеореєстратор і принтер миттєвої зйомки, який створює 15-секундні відео в ретро-стилі.

З іншого боку, ринок вживаних фотоапаратів також переживає підйом, адже покоління Z прагне мати камери, якими користувалися їхні батьки та бабусі й дідусі.

Чому ціни такі високі

Бум цифрових фотоапаратів викликав дискусії щодо того, чи завищують виробники камер ціни. Бренди камер намагаються виправдати вкладення коштів у збільшення виробництва цифрових камер після років скорочення виробництва та диверсифікації, тож ціни на цифрові камери стають занадто високими порівняно зі смартфонами.

Ічіро Мічікоші, аналітик дослідницької компанії BCN, що спеціалізується на споживчій електроніці, стверджує, що споживачі не отримують вигоди, оскільки технології в камерах не сильно покращилися, а інтерфейси залишаються складними.

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"Чесно кажучи, мені важко повірити, що цей сильний імпульс триватиме нескінченно", — зізнався Мічікоші.

Своєю чергою Ігараші з Fujifilm додав, що вирішальне значення для підтримки популярності цифрових камер матиме прогнозування потреб покоління Альфа та інтеграція правильного типу технологій.

"Вони вважатимуть ШІ другом, учителем, тому нам потрібно подумати про те, як вписати ШІ в нашу пропозицію. У мене ще немає чіткої відповіді, як саме, але це те, що нам точно потрібно пам’ятати", — сказав Ігараші.

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