Битва камер Pixel 11 Pro XL и iPhone 17 Pro Max: что показало тестирование (фото)

Компания Google недавно выпустила Pixel 11 Pro XL, который получил некоторые существенные улучшения в камеру. Новинка Google Pixel традиционно конкурирует с флагманом Apple iPhone 17 Pro Max.

Обозреватель гаджетов Виктор Христов сравнил возможности камер Pixel 11 Pro XL и iPhone 17 Pro Max как на бумаге, так и в ходе реального тестирования. Примеры фото с обоих устройств опубликовал портал PhoneArena.

В плане аппаратного обеспечения Pixel 11 Pro XL имеет одно существенное преимущество перед iPhone 17 Pro Max — обновленную телеобъективную камеру. Телеобъектив Google теперь оснащен сенсором, который почти на 70% больше.

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Остальные характеристики камер iPhone 17 Pro Max и Pixel 11 Pro XL довольно схожи. Оба смартфона используют сенсор размером 1/1,3 дюйма для основной камеры, тогда как сверхширокоугольная камера в обоих моделях получила гораздо меньший сенсор размером 1/2,55 дюйма. Также стоит отметить, что Pixel 11 Pro XL может делать фотографии с 120-кратным увеличением, тогда как iPhone 17 Pro Max ограничен 40-кратным зумом.

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Камеры Pixel 11 Pro XL

Основная камера:

разрешение — 50 МП (OIS, PDAF);

диафрагма — F1.7;

размер сенсора — 1/1,3 дюйма.

Фото, снятое основной камерой Pixel 11 Pro XL Фото, снятое основной камерой Pixel 11 Pro XL Фото, снятое основной камерой Pixel 11 Pro XL Фото, снятое основной камерой Pixel 11 Pro XL Фото, снятое основной камерой Pixel 11 Pro XL Фото, снятое основной камерой Pixel 11 Pro XL

Вторая камера:

разрешение — 48 МП (сверхширокоугольный);

диафрагма — F1.7

размер сенсора — 1/2,51 дюйма.

Фото, снятое на ультраширокоугольную камеру Pixel 11 Pro XL Фото, снятое на ультраширокоугольную камеру Pixel 11 Pro XL Фото, снятое на ультраширокоугольную камеру Pixel 11 Pro XL Фото, снятое на ультраширокоугольную камеру Pixel 11 Pro XL

Третья камера:

разрешение — 48 МП (телеобъектив, перископ);

оптический зум — 5,0x;

диафрагма — F2.8;

размер сенсора — 1/1,95 дюйма.

Фото с зумом на Pixel 11 Pro XL Фото с зумом на Pixel 11 Pro XL Фото с зумом на Pixel 11 Pro XL Фото с зумом на Pixel 11 Pro XL Фото с зумом на Pixel 11 Pro XL

Фронтальная камера:

разрешение — 42 МП (PDAF).

Селфи на Pixel 11 Pro XL Фото: PhoneArena

Камеры iPhone 17 Pro Max

Основная камера:

разрешение — 48 МП (оптическая стабилизация изображения со смещением датчика, PDAF)

диафрагма — F1.8;

фокусное расстояние: 24 мм

размер сенсора — 1/1,28 дюйма;

размер пикселя — 1,22 мкм.

Фото, снятое основной камерой iPhone 17 Pro Max Фото, снятое основной камерой iPhone 17 Pro Max Фото, снятое основной камерой iPhone 17 Pro Max Фото, снятое основной камерой iPhone 17 Pro Max Фото, снятое основной камерой iPhone 17 Pro Max Фото, снятое основной камерой iPhone 17 Pro Max

Вторая камера:

разрешение — 48 МП (сверхширокоугольный объектив, оптическая стабилизация изображения со смещением датчика);

диафрагма — F2.2;

фокусное расстояние — 13 мм;

размер сенсора — 1/2,55 дюйма;

размер пикселя — 0,7 мкм.

Фото, снятое на ультраширокоугольную камеру iPhone 17 Pro Max Фото, снятое на ультраширокоугольную камеру iPhone 17 Pro Max Фото, снятое на ультраширокоугольную камеру iPhone 17 Pro Max Фото, сделанное на ультраширокоугольную камеру iPhone 17 Pro Max

Третья камера:

разрешение — 48 МП (телеобъектив, перископ, оптическая стабилизация изображения, PDAF);

оптический зум — 4,0x;

диафрагма — F2,8;

фокусное расстояние — 100 мм;

размер сенсора — 1/2,55 дюйма;

размер пикселя — 0,7 мкм.

Фото с зумом на iPhone 17 Pro Max Фото с зумом на iPhone 17 Pro Max Фото с зумом на iPhone 17 Pro Max Фото с зумом на iPhone 17 Pro Max

Фронтальная камера:

разрешение — 18 МП (камера с измерением времени пролета (ToF), автофокус, HDR).

Селфи на iPhone 17 Pro Max Фото: PhoneArena

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