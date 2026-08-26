Битва камер Pixel 11 Pro XL и iPhone 17 Pro Max: что показало тестирование (фото)
Компания Google недавно выпустила Pixel 11 Pro XL, который получил некоторые существенные улучшения в камеру. Новинка Google Pixel традиционно конкурирует с флагманом Apple iPhone 17 Pro Max.
Обозреватель гаджетов Виктор Христов сравнил возможности камер Pixel 11 Pro XL и iPhone 17 Pro Max как на бумаге, так и в ходе реального тестирования. Примеры фото с обоих устройств опубликовал портал PhoneArena.
В плане аппаратного обеспечения Pixel 11 Pro XL имеет одно существенное преимущество перед iPhone 17 Pro Max — обновленную телеобъективную камеру. Телеобъектив Google теперь оснащен сенсором, который почти на 70% больше.Важно
Остальные характеристики камер iPhone 17 Pro Max и Pixel 11 Pro XL довольно схожи. Оба смартфона используют сенсор размером 1/1,3 дюйма для основной камеры, тогда как сверхширокоугольная камера в обоих моделях получила гораздо меньший сенсор размером 1/2,55 дюйма. Также стоит отметить, что Pixel 11 Pro XL может делать фотографии с 120-кратным увеличением, тогда как iPhone 17 Pro Max ограничен 40-кратным зумом.
Камеры Pixel 11 Pro XL
Основная камера:
- разрешение — 50 МП (OIS, PDAF);
- диафрагма — F1.7;
- размер сенсора — 1/1,3 дюйма.
Вторая камера:
- разрешение — 48 МП (сверхширокоугольный);
- диафрагма — F1.7
- размер сенсора — 1/2,51 дюйма.
Третья камера:
- разрешение — 48 МП (телеобъектив, перископ);
- оптический зум — 5,0x;
- диафрагма — F2.8;
- размер сенсора — 1/1,95 дюйма.
Фронтальная камера:
- разрешение — 42 МП (PDAF).
Камеры iPhone 17 Pro Max
Основная камера:
- разрешение — 48 МП (оптическая стабилизация изображения со смещением датчика, PDAF)
- диафрагма — F1.8;
- фокусное расстояние: 24 мм
- размер сенсора — 1/1,28 дюйма;
- размер пикселя — 1,22 мкм.
Вторая камера:
- разрешение — 48 МП (сверхширокоугольный объектив, оптическая стабилизация изображения со смещением датчика);
- диафрагма — F2.2;
- фокусное расстояние — 13 мм;
- размер сенсора — 1/2,55 дюйма;
- размер пикселя — 0,7 мкм.
Третья камера:
- разрешение — 48 МП (телеобъектив, перископ, оптическая стабилизация изображения, PDAF);
- оптический зум — 4,0x;
- диафрагма — F2,8;
- фокусное расстояние — 100 мм;
- размер сенсора — 1/2,55 дюйма;
- размер пикселя — 0,7 мкм.
Фронтальная камера:
- разрешение — 18 МП (камера с измерением времени пролета (ToF), автофокус, HDR).
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