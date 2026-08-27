Перший смартфон Xiaomi з батареєю 10 000 мАг: вийшов Redmi Note 17 Pro Max 5G (фото)

Компанія Xiaomi офіційно представила смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G. Це перший телефон Xiaomi з акумулятором ємністю 10 000 мАг.

Очікується, що Redmi Note 17 Pro Max 5G почне надходити на світові ринки вже у вересні 2026 року. Наразі смартфон з’явився на офіційному сайті Xiaomi в Японії.

Батарея Redmi Note 17 Pro Max 5G

Redmi Note 17 Pro Max 5G Фото: Xiaomi

Ключовою особливістю Redmi Note 17 Pro Max 5G став акумулятор на 10 000 мАг побудований за кремній-вуглецевою технологією. За даними Xiaomi, він витримує до трьох днів звичайного використання та підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт.

Xiaomi також стверджує, що акумулятор зберігає понад 80% своєї ємності після 1600 циклів зарядки. Це дорівнює приблизно шістьом рокам використання. Смартфон також може заряджати інші гаджети за допомогою дротової зворотної зарядки потужністю до 27 Вт.

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Інші характеристики Redmi Note 17 Pro Max 5G

Кольори Redmi Note 17 Pro Max 5G Фото: Xiaomi

Redmi Note 17 Pro Max 5G отримав 6,83-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1,5K, піковою яскравістю до 3500 ніт, частотою оновлення 120 Гц та частотою дискретизації сенсорного екрану 3200 Гц. Він також має сертифікат TÜV Rheinland для режимів низького рівня синього світла та без мерехтіння. Скло Corning Gorilla Glass Victus 2 має витримувати падіння з висоти до 3 метрів.

Новинка працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Програмна частина керується HyperOS 3 з функціями штучного інтелекту, яка отримуватиме оновлення впродовж чотирьох років та патчі безпеки впродовж шести років. Оперативну пам'ять можна розширити до 16 ГБ.

Redmi Note 17 Pro Max 5G Cloud Blush

Для фото та відео Redmi Note 17 Pro Max 5G використовує 50-мегапіксельний основний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, а також 8-мегапіксельну надширококутну камеру на задній панелі. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП.

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Ще однією перевагою Redmi Note 17 Pro Max 5G виявився міцний корпус. Смартфон має рейтинги захисту IP66 та IP68, а також пройшов 72-годинні підводні випробування на глибині 2 метри, підтверджені TÜV SÜD. Ба більше, доступний навіть спеціальний режим для зйомки під водою.

Redmi Note 17 Pro Max 5G доступний у чорному та фіолетовому кольорах. Також є варіант Cloud Blush, який використовує фотохромну технологію, яка змінює колір з білого на рожево-помаранчевий на сонці. Чорна та фіолетова версії мають розміри приблизно 78,27 x 163,44 x 8,65 мм, а версія Cloud Blush вирізняється товщиною 8,57 мм.

Redmi Note 17 Pro Max 5G Фото: Xiaomi

Ціна Redmi Note 17 Pro Max 5G:

8 ГБ/256 ГБ — близько 502 доларів (22 380 грн).

8 ГБ/512 ГБ — близько 628 доларів (27 990 грн).

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