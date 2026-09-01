Лучшие смартфоны Samsung 2026 года: 6 моделей на любой бюджет (фото)
Компания Samsung ежегодно выпускает смартфоны в различных ценовых сегментах — от премиальных флагманов до базовых недорогих моделей. 2026 год не стал исключением, поэтому на рынке представлен ряд новых телефонов Samsung.
Чтобы упростить выбор потенциальным покупателям, эксперты портала Gizmochina подобрали 6 лучших смартфонов Samsung 2026 года на любой бюджет.
Samsung Galaxy S26
Базовый флагман Galaxy S26 отличается превосходным соотношением производительности и возможностей камеры в компактном корпусе. Он работает на базе процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в зависимости от региона.
Смартфон оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и поддержкой LTPO. Тройная основная камера состоит из 50 МП основного сенсора с оптической стабилизацией изображения, 10 МП телеобъектива с оптической стабилизацией изображения и 3-кратным оптическим зумом, а также 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Фронтальная камера имеет разрешение 12 МП.
Galaxy S26 оснащен аккумулятором ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт. Флагман также поддерживает высокоскоростной Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и быстрый USB Type-C 3.2.
- Цена Samsung Galaxy S26 в Украине — от 42 299 до 47 799 грн
Samsung Galaxy S26 Ultra
Эксперты рекомендуют Galaxy S26 Ultra тем, кто ищет смартфон Samsung с самой мощной камерой. Флагман получил 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2 с диафрагмой f/1,4, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и два телеобъектива. Спереди есть фронтальная камера на 12 МП.
Другие преимущества Galaxy S26 Ultra по сравнению с базовой моделью Galaxy S26 включают более быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, современный стандарт Bluetooth 6.0, а также уникальный дисплей конфиденциальности.
- Цена Samsung Galaxy S26 Ultra в Украине — от 64 999 до 79 999 грн.
Samsung Galaxy S26 FE
Galaxy S26 FE идеально подходит для тех, кто хочет получить флагманские характеристики по более доступной цене. Несмотря на старый чипсет Exynos 2500, смартфон по-прежнему обеспечивает приличную производительность.
Бюджетный флагман Samsung оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и прочным стеклом Gorilla Glass Victus+, тройной основной камерой и аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, что быстрее, чем у обычного S26.
Стоит также отметить, что модели Galaxy FE, как правило, выпускаются на несколько месяцев позже, поэтому поставляются с новой ОС. Это означает, что Galaxy S26 FE получит на один год больше обновлений Android, чем более премиальные модели Samsung.
- Цена Samsung Galaxy S26 FE в Украине — от 34 999 до 48 499 грн.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Складной смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также высококачественную камеру с 200-мегапиксельным основным сенсором, 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и двумя 10-мегапиксельными фронтальными камерами на внешнем и внутреннем экранах.
Многие характеристики Fold 8 Ultra заимствованы у Galaxy S26 Ultra, в том числе аккумулятор емкостью 5000 мАч и возможности зарядки.
- Цена Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra в Украине — от 90 999 до 117 999 грн.
Samsung Galaxy A57
Galaxy A57 позиционируется как смартфон среднего класса с длительной поддержкой программного обеспечения и расширенными функциями искусственного интеллекта. Смартфон работает на чипсете Exynos 1680, производительности которого вполне достаточно для повседневных задач и некоторых игр.Важно
Камера Galaxy A57 состоит из основной камеры на 50 МП, сверхширокоугольного модуля на 12 МП и макрокамеры на 5 МП. Фронтальная камера оснащена сенсором на 12 МП. Телефон может записывать видео в формате 4K с обеих камер и предлагает функции редактирования фотографий на основе ИИ.
Среди прочих характеристик Galaxy A57 — 6,7-дюймовый экран Super AMOLED+ с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, прочное стекло Gorilla Glass Victus+, полная защита от пыли и воды по стандарту IP68, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 45 Вт, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0 и USB Type-C 2.0.
- Цена Samsung Galaxy A57 в Украине — от 22 799 до 33 199 грн.
Samsung Galaxy A07 5G
Один из самых недорогих смартфонов Samsung может похвастаться большим 6,7-дюймовым экраном и мощным аккумулятором емкостью 6000 мАч, а его процессор Dimensity 6300 достаточно мощный для повседневных задач.
Несмотря на доступную цену, Galaxy A07 получит шесть основных обновлений Android и шесть лет патчей безопасности, что является редкостью в этом сегменте. Смартфон оснащен двойной основной камерой на 50 МП и 2 МП, а также фронтальной камерой на 8 МП.
- Цена Samsung Galaxy A07 5G в Украине — от 5 499 грн.
Напомним, в сети появились первые рендеры будущего флагмана Galaxy S27.
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