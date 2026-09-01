Лучшие смартфоны Samsung 2026 года: 6 моделей на любой бюджет (фото)

Компания Samsung ежегодно выпускает смартфоны в различных ценовых сегментах — от премиальных флагманов до базовых недорогих моделей. 2026 год не стал исключением, поэтому на рынке представлен ряд новых телефонов Samsung.

Чтобы упростить выбор потенциальным покупателям, эксперты портала Gizmochina подобрали 6 лучших смартфонов Samsung 2026 года на любой бюджет.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Базовый флагман Galaxy S26 отличается превосходным соотношением производительности и возможностей камеры в компактном корпусе. Он работает на базе процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в зависимости от региона.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и поддержкой LTPO. Тройная основная камера состоит из 50 МП основного сенсора с оптической стабилизацией изображения, 10 МП телеобъектива с оптической стабилизацией изображения и 3-кратным оптическим зумом, а также 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Фронтальная камера имеет разрешение 12 МП.

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Galaxy S26 оснащен аккумулятором ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт. Флагман также поддерживает высокоскоростной Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и быстрый USB Type-C 3.2.

Цена Samsung Galaxy S26 в Украине — от 42 299 до 47 799 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Эксперты рекомендуют Galaxy S26 Ultra тем, кто ищет смартфон Samsung с самой мощной камерой. Флагман получил 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2 с диафрагмой f/1,4, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и два телеобъектива. Спереди есть фронтальная камера на 12 МП.

Другие преимущества Galaxy S26 Ultra по сравнению с базовой моделью Galaxy S26 включают более быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, современный стандарт Bluetooth 6.0, а также уникальный дисплей конфиденциальности.

Цена Samsung Galaxy S26 Ultra в Украине — от 64 999 до 79 999 грн.

Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE Фото: Tech Advisor

Galaxy S26 FE идеально подходит для тех, кто хочет получить флагманские характеристики по более доступной цене. Несмотря на старый чипсет Exynos 2500, смартфон по-прежнему обеспечивает приличную производительность.

Бюджетный флагман Samsung оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и прочным стеклом Gorilla Glass Victus+, тройной основной камерой и аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, что быстрее, чем у обычного S26.

Стоит также отметить, что модели Galaxy FE, как правило, выпускаются на несколько месяцев позже, поэтому поставляются с новой ОС. Это означает, что Galaxy S26 FE получит на один год больше обновлений Android, чем более премиальные модели Samsung.

Цена Samsung Galaxy S26 FE в Украине — от 34 999 до 48 499 грн.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Складной смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также высококачественную камеру с 200-мегапиксельным основным сенсором, 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и двумя 10-мегапиксельными фронтальными камерами на внешнем и внутреннем экранах.

Многие характеристики Fold 8 Ultra заимствованы у Galaxy S26 Ultra, в том числе аккумулятор емкостью 5000 мАч и возможности зарядки.

Цена Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra в Украине — от 90 999 до 117 999 грн.

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Galaxy A57 позиционируется как смартфон среднего класса с длительной поддержкой программного обеспечения и расширенными функциями искусственного интеллекта. Смартфон работает на чипсете Exynos 1680, производительности которого вполне достаточно для повседневных задач и некоторых игр.

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Камера Galaxy A57 состоит из основной камеры на 50 МП, сверхширокоугольного модуля на 12 МП и макрокамеры на 5 МП. Фронтальная камера оснащена сенсором на 12 МП. Телефон может записывать видео в формате 4K с обеих камер и предлагает функции редактирования фотографий на основе ИИ.

Среди прочих характеристик Galaxy A57 — 6,7-дюймовый экран Super AMOLED+ с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, прочное стекло Gorilla Glass Victus+, полная защита от пыли и воды по стандарту IP68, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 45 Вт, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0 и USB Type-C 2.0.

Цена Samsung Galaxy A57 в Украине — от 22 799 до 33 199 грн.

Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G Фото: gsmarena.com

Один из самых недорогих смартфонов Samsung может похвастаться большим 6,7-дюймовым экраном и мощным аккумулятором емкостью 6000 мАч, а его процессор Dimensity 6300 достаточно мощный для повседневных задач.

Несмотря на доступную цену, Galaxy A07 получит шесть основных обновлений Android и шесть лет патчей безопасности, что является редкостью в этом сегменте. Смартфон оснащен двойной основной камерой на 50 МП и 2 МП, а также фронтальной камерой на 8 МП.

Цена Samsung Galaxy A07 5G в Украине — от 5 499 грн.

Напомним, в сети появились первые рендеры будущего флагмана Galaxy S27.

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