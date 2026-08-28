Лучшие альтернативы Galaxy S26 FE в 2026 году: смартфоны Xiaomi, Motorola, OnePlus (фото)

Samsung выпустила смартфон Galaxy S26 FE, который считается доступным субфлагманом бренда. Но есть телефоны с лучшим оснащением за те же деньги или дешевле.

В 2026 году выпускать так называемые "топы за свои деньги" стало как никогда трудно. Дефицит и подорожание оперативной памяти вынуждает производителей повышать цены, при этом иногда ухудшая характеристики. К примеру, Galaxy S26 FE получил всего 8 ГБ оперативки во всех конфигурациях памяти, тогда как в смартфонах Samsung 2025 года были стандартом 12 ГБ ОЗУ.

И тем не менее у Galaxy S26 FE есть сильные альтернативы, которые можно купить сейчас за примерно те же деньги. Фокус ссылается на топ издания Gizmochina, заменяя некоторые позиции в рейтинге с учетом доступности гаджетов на украинском рынке. В топе — модели Motorola, OnePlus, POCO и Xiaomi, а также весьма достойный аппарат Samsung Galaxy, который подешевел в 2026 году.

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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE Фото: Tech Advisor

Что предлагает Samsung Galaxy S26 FE

Новинка получила 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, 3-нм процессор Exynos 2500, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом от 128 до 512 ГБ. Тыльная система камер состоит из 50-мегапиксельного главного модуля, 12-Мп сверхширика и 8-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом — стандартный базовый набор Samsung, который не меняют уже несколько лет. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой 45-ваттной проводной и беспроводной зарядки. Сильной стороной модели остается длительная программная поддержка — 7 лет обновлений ОС и патчей безопасности.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/128GB — 34 999 грн

Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256GB — 39 499 грн

Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/512GB — 48 499 грн

Что можно купить вместо Galaxy S26 FE?

Samsung Galaxy S25

Отличный аналог той же марки — базовый флагман прошлогодней серии Galaxy S25. Он все еще продается, заметно упав в цене. Телефон оснащен компактным 6,2-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. В отличие от нового S26 FE, где объем оперативной памяти ограничен 8 ГБ, Galaxy S25 сразу поставляется с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X в базе, а в качестве процессора используется мощный Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Samsung Galaxy S25 остается отличным выбором в 2026 году Фото: gsmarena.com

Аккумулятор емкостью 4000 мАч с 25-ваттной проводной зарядкой — главный компромисс Galaxy S25 даже с учетом габаритов. Но здесь примерно та же тройная камера, содержащая 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный ширик и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. Смартфон дебютировал на Android 15 с One UI 7 и гарантирует 7 лет поддержки с момента выхода (осталось еще 6 лет обновлений).

Цена в Украине:

Samsung Galaxy S25 12/128GB — от 25 100 грн

Samsung Galaxy S25 12/256GB — от 26 400 грн

Motorola Signature

Motorola Signature — недооцененный субфлагман с премиальными возможностями. Смартфон получил большой 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц, поддержкой Dolby Vision и пиковой яркостью до 6200 нит. Корпус защищен по стандартам IP68/IP69 и неплохо выдерживает падения благодаря спецификации MIL-STD-810H. За быстродействие отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (быстрее, чем Exynos 2500), в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1 объемом 512 ГБ.

Смартфон Motorola Signature: стильный субфлагман с 7 годами обновлений Фото: gsmarena.com

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю 90-ваттную проводную зарядку и 50-ваттную беспроводную. Фотосистема предлагает три 50-мегапиксельных модуля: основной сенсор Sony LYTIA 828 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный датчик и перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Камеры поддерживают запись видео в формате 8K Dolby Vision, а стереозвук настроен специалистами Bose. Смартфон поставляется с Android 16 и получит 7 лет программных обновлений — здесь паритет с Galaxy S26 FE.

Цена в Украине:

Moto Signature 16/512GB — 44 999 грн

Xiaomi 17T Pro

Еще один привлекательный телефон для тех, кого интересует флагманское качество за меньшие деньги. Модель оборудована 6,83-дюймовым 1.5K AMOLED-дисплеем с поддержкой 144 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 7i, пиковой яркостью 3500 нит и безопасным ШИМ-затемнением 3840 Гц. Основой выступает мощный 3-нм чипсет MediaTek Dimensity 9500 в паре с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и накопителем UFS 4.1.

Смартфон Xiaomi 17T Pro: сбалансированный вариант с большим дисплеем Фото: gsmarena.com

Главным преимуществом над S26 FE выступает емкий аккумулятор на 7000 мАч, поддерживающий 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, а также 22,5-ваттную обратную зарядку. Оптика Xiaomi 17T Pro разработана совместно с Leica: основной 50-мегапиксельный модуль с крупной матрицей 1/1.31" дополнен 50-мегапиксельным перископом с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным шириком. Гаджет поставляется с Android 16 и оболочкой HyperOS 3, имея гарантию 5 крупных обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.

Цена в Украине:

Xiaomi 17T Pro 12/256GB — 36 999 грн

Xiaomi 17T Pro 12/512GB — 38 999 грн

POCO F8 Ultra

Вариант от POCO по параметрам фактически конкурирует с топовыми флагманами, такими как Galaxy S26 Ultra, но стоит на уровне S26 FE и даже дешевле, в зависимости от магазина.

Телефон превосходит S26 FE абсолютно во всем с точки зрения аппаратной части. F8 Ultra оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-экраном (12 бит, 2600x1200, 416 ppi) с частотой ШИМ 2560 Гц, а также лучшим на сегодня процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон предлагает 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 объемом до 512 ГБ. Причем топовую конфигурацию 16/512 ГБ можно найти в продаже дешевле, чем 128-гигабайтный вариант S26 FE.

POCO F8 Ultra: флагман, вполне оправдывающий приставку Ultra при доступной цене Фото: gsmarena.com

Камеры у смартфона тоже интереснее: в наличии крупный 50-мегапиксельный главный сенсор (1/1.31", OIS), работающий в связке с 50-Мп перископическим телефото (оптический зум 5х) и 50-Мп ультраширокоугольным объективом. Аудиосистема смартфона Bose 2.1 оснащена отдельным сабвуфером для глубокого баса. Аккумулятор на 6500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Единственное, в чем POCO F8 Ultra уступает Samsung Galaxy, это срок поддержки: заявлено 4 обновления ОС и 6 лет патчей безопасности.

Цена в Украине:

POCO F8 Ultra 12/256GB — от 31 999 грн

POCO F8 Ultra 16/512GB — от 36 999 грн

OnePlus 13

Остающийся актуальным флагман OnePlus из 2024 года привлекает отличным быстродействием и качественным дисплеем. Цена на аппарат сильно снизилась с момента выхода. Модель оборудована 6,82-дюймовой 2K LTPO 4.1 AMOLED-панелью с пиковой яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Ceramic Guard. Используется отличный процессор Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью стандарта UFS 4.0.

OnePlus 13: подешевевший флагман Фото: Tech Advisor

Набор камер разработан при участии Hasselblad и содержит три 50-мегапиксельных датчика: основной Sony LYT-808, перископический телевик с 3-кратным зумом и ультраширокоугольный модуль с поддержкой записи 4K Dolby Vision. Кремний-углеродная батарея на 6000 мАч восполняет 50% заряда за 13 минут благодаря 100-ваттному адаптеру (также есть 50-ваттная беспроводная зарядка).

Изначально смартфон выходил на базе Android 15 с OxygenOS 15 с обещанием 4 обновлений ОС — в 2026 году после релиза Android 17 ему остается еще 2 крупных апдейта системы.

Цена в Украине:

OnePlus 13 12/256GB — 28 194 грн

Ранее сообщалось, что POCO X8 Pro подешевел в августе 2026 года и стал одним из лучших вариантов по соотношению цены и производительности.

Также Фокус писал о рейтинге пяти лучших флагманских смартфонов 2026 года по версии Gizmochina.