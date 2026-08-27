Топ-5 лучших флагманских смартфонов 2026 года: бестселлеры Samsung, Xiaomi, Apple (фото)

Премиальные смартфоны в 2026 году существенно подорожали, но все так же способны удивить передовыми параметрами.

Ведущие производители — Samsung, Apple, Google, OPPO, Xiaomi — выпустили телефоны с процессорами десктопного уровня и впечатляющими аккумуляторами, пишет Gizmochina.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra

Традиционный суперфлагман корейского бренда получил 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X (120 Гц) со защитным стеклом Gorilla Armor 2 и аппаратным режимом приватности Privacy Display. Технология меняет работу пикселей так, что содержимое дисплея становится невидимым при взгляде сбоку, а также позволяет скрывать отдельные зоны экрана (например, плашку уведомлений).

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Смартфон работает на эксклюзивном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, оснащен 200-мегапиксельной основной камерой, встроенным стилусом S Pen и поддержкой ПК-режима DeX. Мощность проводной зарядки выросла до 60 Вт, хотя емкость аккумулятора осталась на уровне 5000 мАч.

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2. Oppo Find X9 Ultra

Бескомпромиссный фотофлагман, созданный в сотрудничестве с Hasselblad, впервые официально вышел на глобальный рынок. Главным акцентом устройства стала квадрокамера: основной 200-мегапиксельный сенсор, 200-мегапиксельный перископ, 50-мегапиксельный второй перископический модуль и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: Future

Модель оснащена 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем (120 Гц), огромным аккумулятором емкостью 7050 мАч и 100-ваттной быстрой зарядкой. За программную часть отвечает оболочка ColorOS.

3. Xiaomi 17 Ultra

Находка для мобильных фотографов, разработанная в партнерстве с Leica еще на этапе проектирования. Главная камера получила дюймовый сенсор OmniVision с технологией LOFIC для расширения динамического диапазона при сложном освещении, а 200-мегапиксельный перископ обеспечивает качественный оптический зум.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, за автономность — батарея емкостью 6800 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Дисплей представляет собой 6,9-дюймовую LTPO AMOLED-панель (120 Гц).

4. Google Pixel 11 Pro XL

Эталонный Android-смартфон с упором на софт, ИИ-возможности и длительную поддержку. Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном (QHD+, пиковая яркость 3600 нит), фирменным чипсетом Tensor G6 и чипом безопасности Titan M3. Камерный блок состоит из основного модуля на 50 Мп, ультраширокоугольного на 48 Мп и 48-мегапиксельного телевика с 5-кратным зумом.

Смартфон Google Pixel 11 Pro XL Фото: gsmarena.com

Новая ИИ-функция Magic Capture позволяет автоматически извлекать удачные фотокадры из записанного видео. Из-за подорожания чипов памяти базовый объем ОЗУ снизился до 12 ГБ, однако Google по-прежнему обещает 7 лет полных обновлений ОС.

5. Apple iPhone 17 Pro Max

Главный флагман Apple перешел на монолитный алюминиевый корпус с испарительной камерой для охлаждения и процессором A19 Pro. Смартфон получил 6,9-дюймовый Super Retina XDR OLED-экран (120 Гц ProMotion, 3000 нит), защитное стекло Ceramic Shield 2, беспроводной чип N1, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Future

Тройная 48-мегапиксельная система камер обеспечивает оптический зум до 8x. Автономность выросла до 39 часов воспроизведения видео, а быстрая зарядка мощностью 40 Вт заполняет 50% батареи за 20 минут.

Какой из этих смартфонов лучше выбрать в 2026 году?

По мнению экспертов, Galaxy S26 Ultra стоит брать в том случае, если у вас нет конкретно выраженного предпочтения в плане возможностей. Это сбалансированный вариант, обладающий уникальными функциями вроде стилуса S Pen, экрана Privacy Display и инструмента DeX для работы в режиме компьютера.

Oppo Find X9 Ultra стоит рассматривать, если камера находится первой в списке приоритетов. Модель недешевая, но это один из самых продвинутых камерофонов и в целом передовой телефон с точки зрения оснащения. Могут быть проблемы с доступностью на нашем рынке.

Xiaomi 17 Ultra — еще один интересный флагман, имеющий смысл в том случае, если для вас важны возможности зума и качество ночной фотографии. Спецификации фотомодулей впечатляют, а аккумулятор установлен емкий.

Google Pixel 11 Pro XL — безопасный выбор для людей, которым важен "чистый", приятный софт и долгосрочная поддержка ПО. У него не столь же высокая производительность, как у аналогов, но камеры весьма продвинутые.

И наконец, iPhone 17 Pro Max. Если вы пользуетесь другой техникой Apple и привязаны к этой экосистеме, причин смотреть в сторону Android-флагманов остается мало.

Ранее сообщалось, что POCO X8 Pro подешевел в августе 2026 года и стал одним из лучших вариантов по соотношению цены и производительности.

Также Фокус писал об анонсе смартфонов Redmi Note 17 и Redmi Note 17 5G с огромными батареями емкостью 7700 мАч.