Недорогие смартфоны Redmi Note 17 и 17 5G удивили 7-дюймовыми экранами и АКБ на 7700 мАч

Xiaomi выпустила смартфоны Redmi Note 17 и Redmi Note 17 5G для глобального рынка.

Гаджеты выделяются экранами большой диагонали и массивными кремний-углеродные батареями емкостью 7700 мАч, пишет GSMArena.

Дисплеи, автономность

Главными особенностями смартфонов стали 7-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Одинаковой для двух телефонов стала и кремний-углеродная (Si-C) батарея емкостью 7700 мАч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки и 22,5-ваттной обратной проводной зарядки. Из-за крупных экранов и выросшей емкости АКБ вес устройств увеличился до 224 граммов у базовой версии и 225 граммов у варианта с 5G.

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Дизайн Xiaomi Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Различие моделей заключается в процессорах. Redmi Note 17 (4G) построен на 6-нанометровом чипсете Snapdragon 6s Gen 2 с частотой до 2,9 ГГц и объемами ОЗУ 4, 6 или 8 ГБ. Модель Redmi Note 17 5G получила 4-нм чип Snapdragon 4 Gen 4 с частотой 2,3 ГГц, поддержкой сетей пятого поколения и 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Оба аппарата поддерживают расширение встроенного хранилища картами microSD.

Камеры и цены

Фотовозможности обеих новинок представлены одинаковой 50-мегапиксельной основной камерой (f/1.8) и 16-мегапиксельным фронтальным сенсором. Корпусы смартфонов защищены от пыли и брызг по стандарту IP65. Работают телефоны под управлением оболочки HyperOS 3, а производитель гарантирует 6 лет патчей безопасности.

Интерфейс Xiaomi Redmi Note 17 (иллюстративное фото) Фото: Xiaomi

Смартфоны будут предлагаться в цветах Celestial Purple, Sky Teal и Black. Стоимость Redmi Note 17 начинается от $250 за базовую модификацию (доступны конфигурации 4/128, 4/256, 6/128, 6/256 и 8/256 ГБ). Модель Redmi Note 17 5G оценена от $300 (конфигурации 6/128, 6/256 и 8/256 ГБ).

Ранее сообщалось, что Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 17 Pro и 17 Pro Max с аккумуляторами емкостью до 9210 мАч.

Также мы приводили более детальный обзор Xiaomi Redmi Note 17 4G, который уже продается в Украине по цене от 11 499 грн.