Redmi Note 17 Pro и Note 17 Pro Max представлены глобально: батареи до 9210 мАч и большой экран

Xiaomi презентовала международные версии смартфонов среднего класса Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max.

Телефоны получили кремний-углеродные аккумуляторы рекордной емкости, свежие процессоры Qualcomm и повышенный уровень защиты корпуса, пишет GSMArena.

Дисплеи и батареи

Обе модели получили 6,83-дюймовые 12-битные OLED-дисплеи с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Главным прорывом для серии Redmi Note стали кремний-углеродные (Si/C) батареи: смартфон Redmi Note 17 Pro оснащен аккумулятором емкостью 8340 мАч с 67-ваттной быстрой зарядкой и 22,5-ваттной реверсивной зарядкой.

Версия Pro Max получила батарею на 9210 мАч (содержание кремния 16%) со 100-ваттной зарядкой и 27-ваттной обратной зарядкой. При этом толщина обоих гаджетов составляет 8,6 мм, а вес — 223 и 225 граммов соответственно.

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Redmi Note 17 Pro оснащен 6,83-дюймовым 12-битным OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц Фото: Xiaomi

Процессоры, камеры и защита корпуса

Redmi Note 17 Pro построен на базе 4-нм чипсета Snapdragon 6s Gen 4 с накопителем UFS 3.1 (в старших версиях), тогда как Pro Max использует более производительный чип Snapdragon 6 Gen 5 (техпроцесс 4 нм TSMC), графику Adreno 812 и накопитель UFS 4.1. Производитель отказался от 200-мегапиксельных фотосенсоров из прошлых моделей линейки. Оба смартфона оснащены 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией (OIS) и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем.

У версии Pro Max светосила основного объектива выше (f/1.5 против f/1.8), сенсор имеет увеличенные пиксели (0,8 мкм против 0,6 мкм), а фронтальная камера получила 32-мегапиксельный датчик с поддержкой 4K-видео (против 16 Мп у Pro). Корпуса защищены по стандартам IP66/IP68 и выдерживают погружение под воду на глубину до 3 метров в течение 72 часов.

Серия Redmi Note 17 Pro Фото: Xiaomi

Оснащение, цены и цвета

Телефоны поставляются с оболочкой HyperOS 3 и гарантией 6 лет обновлений безопасности. Они оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos, чипом NFC, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 6.0 (в версии Pro Max) и поддержкой eSIM. Redmi Note 17 Pro доступен в расцветках Sky Blue, Satin Orange, Purple и Black по цене от $400. Модель Redmi Note 17 Pro Max предлагается в цветах Purple, Black, Cloud Blush и Green по цене от $500.

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