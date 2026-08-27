Redmi Note 17 Pro та Note 17 Pro Max представлені на світовому ринку: АКБ до 9210 мА·год та великий екран

Xiaomi презентувала міжнародні версії смартфонів середнього класу Redmi Note 17 Pro та Redmi Note 17 Pro Max.

Ці телефони отримали кремній-вуглецеві акумулятори рекордної ємності, новітні процесори Qualcomm та підвищений рівень захисту корпусу, пише GSMArena.

Дисплеї та акумулятори

Обидві моделі отримали 6,83-дюймові 12-бітні OLED-дисплеї з роздільною здатністю 2772×1280 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю до 3500 ніт і захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Головним проривом для серії Redmi Note стали кремній-вуглецеві (Si/C) акумулятори: смартфон Redmi Note 17 Pro оснащений акумулятором ємністю 8340 мА·год із 67-ватним швидким заряджанням та 22,5-ватним реверсивним заряджанням.

Версія Pro Max отримала акумулятор ємністю 9210 мА·год (вміст кремнію — 16 %) із 100-ватним заряджанням та 27-ватним зворотним заряджанням. При цьому товщина обох гаджетів становить 8,6 мм, а вага — 223 і 225 грамів відповідно.

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Redmi Note 17 Pro оснащений 6,83-дюймовим 12-бітним OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц Фото: Xiaomi

Процесори, камери та захист корпусу

Redmi Note 17 Pro побудований на базі 4-нм чіпсета Snapdragon 6s Gen 4 з накопичувачем UFS 3.1 (у топових версіях), тоді як Pro Max використовує більш продуктивний чіп Snapdragon 6 Gen 5 (технологічний процес 4 нм TSMC), графічний процесор Adreno 812 та накопичувач UFS 4.1. Виробник відмовився від 200-мегапіксельних фотосенсорів із попередніх моделей лінійки. Обидва смартфони оснащені 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією (OIS) та 8-мегапіксельним ультраширококутним модулем.

У версії Pro Max світлосила основного об'єктива вища (f/1,5 проти f/1,8), сенсор має збільшені пікселі (0,8 мкм проти 0,6 мкм), а фронтальна камера отримала 32-мегапіксельний датчик з підтримкою 4K-відео (проти 16 Мп у Pro). Корпуси захищені за стандартами IP66/IP68 і витримують занурення під воду на глибину до 3 метрів протягом 72 годин.

Серія Redmi Note 17 Pro Фото: Xiaomi

Комплектація, ціни та кольори

Телефони постачаються з оболонкою HyperOS 3 та гарантією 6 років оновлень безпеки. Вони оснащені стереодинаміками з Dolby Atmos, чіпом NFC, модулями Wi-Fi 6 і Bluetooth 6.0 (у версії Pro Max) та підтримкою eSIM. Redmi Note 17 Pro доступний у кольорах Sky Blue, Satin Orange, Purple та Black за ціною від $400. Модель Redmi Note 17 Pro Max пропонується у кольорах Purple, Black, Cloud Blush та Green за ціною від $500.

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