Більш доступний флагман Samsung Galaxy S26 FE вже тут: скільки коштує новинка (фото)

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE, який поповнив лінійку субфлагманських моделей Fan Edition.

Телефон отримав новий процесор, оновлений дизайн камери та розширений набір функцій штучного інтелекту, пише SammyFans.

Дисплей, дизайн та функції

Смартфон оснащено 6,7-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю FHD+ та піковою яскравістю 1900 ніт. Головною зовнішньою зміною стала відмова від окремих об’єктивів на користь виділеного острівця з камерами, виконаного в стилі актуальних флагманів серії Galaxy S26. З

За продуктивність відповідає 3-нм процесор Exynos 2500 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем ємністю до 512 ГБ. Це найважливіше оновлення Galaxy S26 FE. Чіпсет отримав нові обчислювальні ядра, графічний процесор на базі архітектури AMD RDNA 3 зі збільшеною на 33% кількістю робочих груп та нейромодуль NPU з приростом у 40% порівняно з Exynos 2400.

Відео дня

Модель працює під управлінням операційної системи Android 17 з оболонкою One UI 9 та функціями штучного інтелекту Galaxy AI. Прошивка пропонує розширений режим Nightography для зйомки в темряві, ІІ-редактор Photo Assist для зміни фону та об’єктів за допомогою текстових команд, а також розумні функції зі складних флагманів. Серед них — My FanCam для автоматичного утримання людини в центрі кадру на відео з галереї та Horizon Lock, що зберігає горизонт рівним навіть під час обертання смартфона на 360 градусів.

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Кольори Samsung Galaxy S26 FE Фото: Samsung

Камери, акумулятор

Комплект тильних камер включає основний 50-мегапіксельний модуль, 12-мегапіксельний ультраширококутний сенсор та 8-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом. Для селфі передбачено фронтальний сенсор на 12 Мп. Система обробки зображень отримала нові алгоритми штучного інтелекту для поліпшення якості знімків.

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 4900 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт та 15-ватної бездротової зарядки. Корпус смартфона захищений від пилу та води за стандартом IP68, а також підтримуються мережі 5G.

Як і інші смартфони серії Galaxy S, модель S26 FE отримуватиме оновлення ОС та патчі безпеки протягом 7 років. Крім того, Samsung надає 6-місячну пробну версію Google AI Pro (вартістю 120 доларів), яка включає 5 ТБ хмарного сховища. Раніше ця перевага була доступна лише для складаних смартфонів серії Z.

Ціна та початок продажів

Samsung Galaxy S26 FE вийде у трьох кольорах: Blueberry, Graphite та Pistachio. Офіційні продажі смартфона на обраних ринках розпочнуться 4 вересня 2026 року. Телефон доступний у трьох конфігураціях пам'яті: 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ.

Початкова ціна:

Samsung Galaxy S26 FE 8/128 ГБ — 700 доларів (на 50 доларів дорожче за стартову ціну Galaxy 25 FE).

Раніше повідомлялося, що Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій дебютують iPhone 18 Pro та iPhone Ultra.