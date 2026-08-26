Apple назвала дату презентації у 2026 році: чим здивують iPhone 18 Pro та iPhone Ultra (фото)

Apple офіційно оголосила дату своєї щорічної осінньої презентації, яка відбудеться 9 вересня 2026 року в Купертіно під гаслом "Surprise and shine".

Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом (10:00 PT) і стане першою великою презентацією під керівництвом нового генерального директора компанії Джона Тернуса, повідомляє видання Android Headlines.

Очікувані новинки та анонси Apple

На заході очікується анонс флагманських смартфонів iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також головна інтригуюча прем’єра сезону — складана модель iPhone Ultra. Базовий смартфон iPhone 18 і тонкий iPhone Air 2 пропустять осінню презентацію: їх анонс відкладено до весни, коли вони дебютують разом із доступною моделлю iPhone 18e. Разом зі смартфонами компанія покаже нові смарт-годинники Apple Watch Series 12 і захищену модель Apple Watch Ultra 3. Анонси нових планшетів iPad, ноутбуків MacBook і AirPods із вбудованими камерами не плануються — для них проведуть окремі презентації.

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Запрошення від Apple на презентацію 9 вересня 2026 року Фото: Apple

Про iPhone Ultra відомо, що це буде складаний смартфон у стилі Samsung Galaxy Z Fold 8. Флагман буде оснащений 5,5-дюймовим зовнішнім дисплеєм і 7,8-дюймовим основним екраном, який виконуватиме функції планшета. Він буде орієнтований на багатозадачність, але отримає лише дві тильні камери.

Графік попередніх замовлень та початку продажів

Очікується, що прийом попередніх замовлень на представлені пристрої розпочнеться 11 вересня, а офіційні світові продажі більшості новинок стартують 18 вересня. Поставки флагманського iPhone Ultra можуть розпочатися трохи пізніше, ніж базових моделей, що вважається стандартною практикою для преміальних пристроїв компанії.

Раніше повідомлялося, що Apple презентувала чіп M5 Ultra та новий Mac Studio. Також писали про ємність акумулятора iPhone 18 Pro Max.