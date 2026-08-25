Найшвидший процесор у світі: Apple презентувала чіп M5 Ultra та новий Mac Studio (відео)

Apple анонсувала процесори M5 Ultra та M5 Max, а також оновлений настільний ПК Mac Studio.

M5 Ultra названо найпотужнішим чіпом в історії компанії, пише MacRumors.

Характеристики та покращення M5 Ultra

Чіп M5 Ultra побудований на чотирикристальній архітектурі UltraFusion нового покоління з пропускною здатністю понад 4,4 ТБ/с. Процесор містить 36 ядер (12 суперядер і 24 продуктивних), забезпечуючи приріст однопотокової швидкості до 1,25 раза, а багатопотокової — до 1,3 раза порівняно з M3 Ultra. Графічний процесор на 80 ядер отримав прискорювач Neural Accelerator у кожному ядрі: швидкість обчислень штучного інтелекту зросла в 4,5 рази порівняно з M3 Ultra і більш ніж у 6 разів порівняно з M1 Ultra. Швидкодія графіки збільшилася на 40% (і до 1,8 раза під час пікових навантажень) завдяки трасуванню променів 3-го покоління та технології Dynamic Caching 2.

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Чіп також оснащено 32-ядерним блоком Neural Engine та процесором Media Engine з подвоєною кількістю блоків кодування, що обробляє до 33 потоків 8K ProRes 422 одночасно. Підтримується до 512 ГБ об'єднаної пам'яті з пропускною здатністю 1,2 ТБ/с — це на 50% вище показників M3 Ultra, що дозволяє локально запускати мовні моделі з сотнями мільярдів параметрів.

Новий Mac Studio на базі M5 Max та M5 Ultra

Mac Studio

Оновлений Mac Studio отримав SSD-накопичувачі PCIe Gen 6, які працюють у 2 рази швидше, ніж попереднє покоління. Комп’ютер оснащений роз’ємами Thunderbolt 5 (до 120 Гб/с), чіпом Apple N1 із підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а також може виводити зображення на 8 моніторів одночасно з апаратною синхронізацією genlock. Об’єднання чотирьох Mac Studio в єдиний кластер через RDMA прискорює роботу моделей штучного інтелекту в 3 рази. Модифікація з чіпом M5 Max (18 ядер CPU, до 40 ядер GPU та до 128 ГБ пам’яті) забезпечує зростання продуктивності ШІ у 3,9 раза порівняно з попередником.

Терміни виходу та доступність

Попереднє замовлення на Mac Studio з чіпами M5 Max та M5 Ultra вже відкрито, а світові продажі розпочнуться 22 вересня 2026 року. Топові конфігурації з максимальним об’ємом пам’яті 512 ГБ з’являться у продажу наприкінці жовтня.

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