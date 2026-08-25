Телефон із потужним акумулятором та доступною ціною: найкраща модель 2026 року за версією експертів

Xiaomi Redmi Note 17 4G — це бюджетний смартфон, який поєднує у собі великий дисплей з діагоналлю 7 дюймів та надзвичайно ємний акумулятор на 7700 мА·год. Розповідаємо про переваги та недоліки цієї новинки.

Фокус наводить детальний огляд гаджета. Смартфон уже представлений у каталогах українських роздрібних мереж у версії для європейського ринку.

Ціна в Україні:

Xiaomi Redmi Note 17 4G 4/128 ГБ — 11 499 грн

Xiaomi Redmi Note 17 4G 6/256 ГБ — 13 799 грн

Йдеться про Xiaomi Redmi Note 17 4G на базі процесора Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 (не варто плутати з Redmi Note 17 5G із чіпом Snapdragon 4 Gen 4).

Технічні характеристики Xiaomi Redmi Note 17 4G

Дисплей: 6,99", AMOLED, 2392×1080 пікселів (Full HD+), 120 Гц, 375 ppi, пікова яскравість 1800 ніт, скло Corning Gorilla Glass 7i.

6,99", AMOLED, 2392×1080 пікселів (Full HD+), 120 Гц, 375 ppi, пікова яскравість 1800 ніт, скло Corning Gorilla Glass 7i. Процесор: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (4× Cortex-A73 2,9 ГГц + 4× Cortex-A53 1,9 ГГц), графічний процесор Adreno 610.

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (4× Cortex-A73 2,9 ГГц + 4× Cortex-A53 1,9 ГГц), графічний процесор Adreno 610. Пам'ять: 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR4X), 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 2.2), підтримка карт microSD до 2 ТБ.

4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR4X), 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 2.2), підтримка карт microSD до 2 ТБ. Камери: основна 50 Мп (f/1,8, автофокус, запис відео 1080p@30fps); фронтальна 16 Мп (f/2,45).

основна 50 Мп (f/1,8, автофокус, запис відео 1080p@30fps); фронтальна 16 Мп (f/2,45). Акумулятор: 7700 мА·год, швидка зарядка 45 Вт (адаптер продається окремо).

7700 мА·год, швидка зарядка 45 Вт (адаптер продається окремо). ОС: Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Захист корпусу: IP65 (захист від пилу та вологи).

IP65 (захист від пилу та вологи). Бездротові технології та біометрія: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS/A-GPS, піддисплейний сканер відбитків пальців, сканер обличчя.

4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS/A-GPS, піддисплейний сканер відбитків пальців, сканер обличчя. Габарити та вага: 169,7 × 79,14 × 8,45 мм, 224 г.

Відео дня

Дизайн Xiaomi REDMI Note 17 Black Фото: Xiaomi

Висновок експерта щодо оснащення Redmi Note 17 4G

Телефон, очевидно, робить акцент на мультимедійних можливостях та акумуляторі. На жаль, з огляду на кризу та подорожчання модулів оперативної пам’яті, тут встановлено досить слабке "залізо" початкового рівня. Чіп Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 оснащений вісьмома ядрами: 4 продуктивними Cortex-A73 (2,9 ГГц) і 4 енергоефективними ядрами Cortex-A53 (1,9 ГГц), а також графічним процесором Adreno 610.

Результати тестування

AnTuTu 11 — 505 682.

Цей показник означає, що пристрій працюватиме досить задовільно у повсякденних завданнях, але варто мати на увазі, що це найбазовіший рівень продуктивності, який не розрахований на ресурсоємні ігри.

Накопичувач UFS 2.2 доступний у конфігураціях на 128 або 256 ГБ. Об’єм оперативної пам’яті становить 4/6 ГБ — це теж досить мало для 2026 року, але такі реалії ринку. Приємний бонус — наявність слота для карт пам'яті microSD об'ємом до 2 ТБ.

Зате, як ми вже не раз спостерігали на практиці у випадку з подібними телефонами, завдяки акумулятору на 7700 мА·год автономність тут просто виняткова. Можна спокійно розраховувати на два дні роботи. Потужність зарядки становить 45 Вт — не дуже швидка, але краща, ніж стандартні 18 Вт у деяких аналогах. Адаптер продається окремо і не входить до комплекту.

Ще одна особливість — дисплей з діагоналлю 7 дюймів (6,99"), захищений склом Gorilla Glass 7i. При роздільній здатності Full HD+ щільність пікселів становить 375 ppi, що забезпечує комфортну чіткість зображення. Смартфон чудово підійде для перегляду відео та фільмів, оскільки рамки тут досить тонкі при величезній діагоналі (хоча "підборіддя" все ж потовщене). До того ж це AMOLED-панель непоганої якості з підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Пікова яскравість заявлена на рівні 1800 ніт, щоправда, у цьому випадку мова йде про невелику ділянку матриці. Проте на сонці читабельність має бути пристойною.

Якщо ви полюбляєте компактні пристрої, то, звісно, Redmi Note 17 4G — не для вас. Про зручність користування однією рукою тут не може бути й мови. Але як мультимедійний пристрій для перегляду контенту ця новинка дуже навіть непогана.

Нарешті, камери. За традицією для смартфонів цієї лінійки встановлено 50-мегапіксельний основний сенсор базового рівня. Він тут єдиний. Також є фронтальна камера на 16 Мп. Роздільна здатність відеозапису становить 1080p при частоті кадрів 30 FPS. Оптична стабілізація на задній камері відсутня. Загалом, у Redmi Note 17 4G найбюджетніший рівень зйомки.

Переваги та недоліки Redmi Note 17 4G

Переваги

Великий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц.

Ємний акумулятор на 7700 мА·год.

Слот для карт пам'яті microSD.

Недоліки

Продуктивність могла б бути кращою: у базовій конфігурації лише 4 ГБ оперативної пам’яті та посередній процесор.

Лише одна тильна камера базової якості з можливістю відеозапису 1080p@30fps.

У комплекті немає зарядного пристрою.

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