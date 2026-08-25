Телефон із потужним акумулятором та доступною ціною: найкраща модель 2026 року за версією експертів
Xiaomi Redmi Note 17 4G — це бюджетний смартфон, який поєднує у собі великий дисплей з діагоналлю 7 дюймів та надзвичайно ємний акумулятор на 7700 мА·год. Розповідаємо про переваги та недоліки цієї новинки.
Фокус наводить детальний огляд гаджета. Смартфон уже представлений у каталогах українських роздрібних мереж у версії для європейського ринку.
Ціна в Україні:
- Xiaomi Redmi Note 17 4G 4/128 ГБ — 11 499 грн
- Xiaomi Redmi Note 17 4G 6/256 ГБ — 13 799 грн
Йдеться про Xiaomi Redmi Note 17 4G на базі процесора Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 (не варто плутати з Redmi Note 17 5G із чіпом Snapdragon 4 Gen 4).
Технічні характеристики Xiaomi Redmi Note 17 4G
- Дисплей: 6,99", AMOLED, 2392×1080 пікселів (Full HD+), 120 Гц, 375 ppi, пікова яскравість 1800 ніт, скло Corning Gorilla Glass 7i.
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (4× Cortex-A73 2,9 ГГц + 4× Cortex-A53 1,9 ГГц), графічний процесор Adreno 610.
- Пам'ять: 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR4X), 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 2.2), підтримка карт microSD до 2 ТБ.
- Камери: основна 50 Мп (f/1,8, автофокус, запис відео 1080p@30fps); фронтальна 16 Мп (f/2,45).
- Акумулятор: 7700 мА·год, швидка зарядка 45 Вт (адаптер продається окремо).
- ОС: Android 16 з оболонкою HyperOS 3.
- Захист корпусу: IP65 (захист від пилу та вологи).
- Бездротові технології та біометрія: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS/A-GPS, піддисплейний сканер відбитків пальців, сканер обличчя.
- Габарити та вага: 169,7 × 79,14 × 8,45 мм, 224 г.
Висновок експерта щодо оснащення Redmi Note 17 4G
Телефон, очевидно, робить акцент на мультимедійних можливостях та акумуляторі. На жаль, з огляду на кризу та подорожчання модулів оперативної пам’яті, тут встановлено досить слабке "залізо" початкового рівня. Чіп Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 оснащений вісьмома ядрами: 4 продуктивними Cortex-A73 (2,9 ГГц) і 4 енергоефективними ядрами Cortex-A53 (1,9 ГГц), а також графічним процесором Adreno 610.
Результати тестування
- AnTuTu 11 — 505 682.
Цей показник означає, що пристрій працюватиме досить задовільно у повсякденних завданнях, але варто мати на увазі, що це найбазовіший рівень продуктивності, який не розрахований на ресурсоємні ігри.
Накопичувач UFS 2.2 доступний у конфігураціях на 128 або 256 ГБ. Об’єм оперативної пам’яті становить 4/6 ГБ — це теж досить мало для 2026 року, але такі реалії ринку. Приємний бонус — наявність слота для карт пам'яті microSD об'ємом до 2 ТБ.
Зате, як ми вже не раз спостерігали на практиці у випадку з подібними телефонами, завдяки акумулятору на 7700 мА·год автономність тут просто виняткова. Можна спокійно розраховувати на два дні роботи. Потужність зарядки становить 45 Вт — не дуже швидка, але краща, ніж стандартні 18 Вт у деяких аналогах. Адаптер продається окремо і не входить до комплекту.
Ще одна особливість — дисплей з діагоналлю 7 дюймів (6,99"), захищений склом Gorilla Glass 7i. При роздільній здатності Full HD+ щільність пікселів становить 375 ppi, що забезпечує комфортну чіткість зображення. Смартфон чудово підійде для перегляду відео та фільмів, оскільки рамки тут досить тонкі при величезній діагоналі (хоча "підборіддя" все ж потовщене). До того ж це AMOLED-панель непоганої якості з підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Пікова яскравість заявлена на рівні 1800 ніт, щоправда, у цьому випадку мова йде про невелику ділянку матриці. Проте на сонці читабельність має бути пристойною.
Якщо ви полюбляєте компактні пристрої, то, звісно, Redmi Note 17 4G — не для вас. Про зручність користування однією рукою тут не може бути й мови. Але як мультимедійний пристрій для перегляду контенту ця новинка дуже навіть непогана.
Нарешті, камери. За традицією для смартфонів цієї лінійки встановлено 50-мегапіксельний основний сенсор базового рівня. Він тут єдиний. Також є фронтальна камера на 16 Мп. Роздільна здатність відеозапису становить 1080p при частоті кадрів 30 FPS. Оптична стабілізація на задній камері відсутня. Загалом, у Redmi Note 17 4G найбюджетніший рівень зйомки.
Переваги та недоліки Redmi Note 17 4G
Переваги
- Великий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц.
- Ємний акумулятор на 7700 мА·год.
- Слот для карт пам'яті microSD.
Недоліки
- Продуктивність могла б бути кращою: у базовій конфігурації лише 4 ГБ оперативної пам’яті та посередній процесор.
- Лише одна тильна камера базової якості з можливістю відеозапису 1080p@30fps.
- У комплекті немає зарядного пристрою.
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