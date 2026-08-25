Телефон c большой батареей и доступной ценой: лучшая модель 2026 года по версии экспертов

Xiaomi Redmi Note 17 4G — это бюджетный смартфон, сочетающий в себе большой дисплей с диагональю 7 дюймов и сверхъемкий аккумулятор на 7700 мАч. Рассказываем о плюсах и минусах новинки.

Фокус приводит детальный обзор гаджета. Смартфон уже доступен в каталогах украинских ритейлеров в виде версии для европейского рынка.

Цена в Украине:

Xiaomi Redmi Note 17 4G 4/128GB — 11 499 грн

Xiaomi Redmi Note 17 4G 6/256GB — 13 799 грн

Речь идет о Xiaomi Redmi Note 17 4G на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 (не стоит путать с Redmi Note 17 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 4).

Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 17 4G

Дисплей: 6,99", AMOLED, 2392×1080 пикселей (Full HD+), 120 Гц, 375 ppi, пиковая яркость 1800 нит, стекло Corning Gorilla Glass 7i.

6,99", AMOLED, 2392×1080 пикселей (Full HD+), 120 Гц, 375 ppi, пиковая яркость 1800 нит, стекло Corning Gorilla Glass 7i. Процессор: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (4× Cortex-A73 2,9 ГГц + 4× Cortex-A53 1,9 ГГц), графика Adreno 610.

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (4× Cortex-A73 2,9 ГГц + 4× Cortex-A53 1,9 ГГц), графика Adreno 610. Память: 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти (UFS 2.2), поддержка карт microSD до 2 ТБ.

4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти (UFS 2.2), поддержка карт microSD до 2 ТБ. Камеры: основная 50 Мп (f/1.8, автофокус, запись видео 1080p@30fps); фронтальная 16 Мп (f/2.45).

основная 50 Мп (f/1.8, автофокус, запись видео 1080p@30fps); фронтальная 16 Мп (f/2.45). Аккумулятор: 7700 мАч, быстрая зарядка 45 Вт (адаптер продается отдельно).

7700 мАч, быстрая зарядка 45 Вт (адаптер продается отдельно). ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Защита корпуса: IP65 (защита от пыли и влаги).

IP65 (защита от пыли и влаги). Беспроводные технологии и биометрия: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS/A-GPS, подэкранный сканер отпечатков пальцев, сканер лица.

4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS/A-GPS, подэкранный сканер отпечатков пальцев, сканер лица. Габариты и вес: 169,7 × 79,14 × 8,45 мм, 224 г.

Відео дня

Дизайн Xiaomi REDMI Note 17 Black Фото: Xiaomi

Вердикт эксперта об оснащении Redmi Note 17 4G

Телефон, очевидно, делает упор на мультимедийные возможности и аккумулятор. К сожалению, ввиду кризиса и подорожания модулей ОЗУ, здесь довольно слабое железо начального уровня. Чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 оснащен восемью ядрами: в наличии 4 производительных Cortex-A73 (2,9 ГГц) и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A53 (1.9 ГГц, а также графика Adreno 610.

Результаты тестирования

AnTuTu 11 — 505 682.

Этот показатель означает, что аппарат будет работать достаточно адекватно в повседневных задачах, но стоит иметь в виду, что это самый базовый уровень производительности, который не рассчитан на тяжелый гейминг.

Накопитель UFS 2.2 доступен в конфигурациях на 128 либо 256 ГБ. Объем оперативки составляет 4/6 ГБ — тоже весьма немного для 2026 года, но таковы реалии рынка. Приятный бонус — наличие слота под карты памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Зато, как мы уже не раз мы наблюдали на практике в случае с аналогичными телефонами, благодаря АКБ на 7700 мАч автономность здесь просто исключительная. На два дня работы можно рассчитывать спокойно. Мощность зарядки составляет 45 Вт — не очень быстрая, но лучше, чем стандартные 18 Вт в некоторых аналогах. Адаптер продается отдельно и не входит в комплектацию.

Еще один хайлайт — дисплей с диагональю 7 дюймов (6,99"), прикрытый стеклом Gorilla Glass 7i. При разрешении Full HD+ плотность пикселей составляет 375 ppi, что обеспечивает комфортную четкость картинки. Смартфон отлично подойдет для просмотра видео и фильмов, поскольку рамки здесь достаточно тонкие при огромной диагонали (хотя "подбородок" все же утолщен). К тому же это AMOLED-панель неплохого качества с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 1800 нит, правда, речь в этом случае идет о небольшом участке матрицы. Тем не менее на солнце читабельность должна быть приличной.

Если вы любитель компактов, то, конечно, Redmi Note 17 4G не для вас. Об удобстве эксплуатации одной рукой здесь речи не идет. Но в качестве мультимедийного комбайна для просмотра контента новинка очень даже неплоха.

Наконец, камеры. По традиции для смартфонов этой линейки установлен 50-мегапиксельный основной сенсор базового уровня. Он здесь один. Также присутствует фронтальная камера на 16 Мп. Разрешение видеозаписи составляет 1080p при фреймрейте 30 FPS. Оптическая стабилизация на тыльной камере отсутствует. В общем, у Redmi Note 17 4G самый бюджетный уровень съемки.

Преимущества и недостатки Redmi Note 17 4G

Преимущества

Большой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Емкий аккумулятор на 7700 мАч.

Слот для карт памяти microSD.

Недостатки

Производительность могла бы быть лучше: всего 4 ГБ оперативной памяти в начальной конфигурации и посредственный чип.

Всего одна тыльная камера базового качества и видеозаписью 1080p@30fps.

Нет зарядного устройства в комплекте.

Ранее сообщалось, что Sony представила новый смартфон среднего класса. Ожидается, что Sony Xperia 10 VIII поступит в продажу в середине или конце сентября 2026 года.