Самый быстрый процессор в мире: Apple показала чип M5 Ultra и новый Mac Studio (видео)

Apple анонсировала процессоры M5 Ultra и M5 Max, а также обновленный настольный ПК Mac Studio.

M5 Ultra назван самым мощным чипом в истории компании, пишет MacRumors.

Характеристики и приросты M5 Ultra

Чип M5 Ultra построен на четырехкристальной архитектуре UltraFusion нового поколения с пропускной способностью свыше 4,4 ТБ/с. Процессор содержит 36 ядер (12 суперядер и 24 производительных), обеспечивая прирост однопоточной скорости до 1,25 раза, а многопоточной — до 1,3 раза по сравнению с M3 Ultra. Графический процессор на 80 ядер получил ускоритель Neural Accelerator в каждом ядре: скорость ИИ-вычислений выросла в 4,5 раза относительно M3 Ultra и более чем в 6 раз по сравнению с M1 Ultra. Быстродействие графики увеличилось на 40% (и до 1,8 раза в пиковых нагрузках) благодаря трассировке лучей 3-го поколения и технологии Dynamic Caching 2.

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Чип также оснастили 32-ядерным блока Neural Engine и движком Media Engine с удвоенным числом блоков кодирования, обрабатывающим до 33 потоков 8K ProRes 422 одновременно. Поддерживается до 512 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 1,2 ТБ/с — это на 50% выше показателей M3 Ultra, что позволяет локально запускать языковые модели на сотни миллиардов параметров.

Новый Mac Studio на базе M5 Max и M5 Ultra

Mac Studio

Обновленный Mac Studio получил SSD-накопители PCIe Gen 6, работающие в 2 раза быстрее предыдущего поколения. Компьютер оснащен разъемами Thunderbolt 5 (до 120 Гб/с), чипом Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также умеет выводить изображение на 8 мониторов одновременно с аппаратной синхронизацией genlock. Объединение четырех Mac Studio в единый кластер через RDMA ускоряет работу ИИ-моделей в 3 раза. Модификация с чипом M5 Max (18 ядер CPU, до 40 ядер GPU и до 128 ГБ памяти) демонтирует прирост ИИ-производительности в 3,9 раза относительно предшественника.

Сроки выхода и доступность

Предзаказ на Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra открыт, а мировые продажи стартуют 22 сентября 2026 года. Топовые конфигурации с максимальным объемом памяти 512 ГБ поступят в продажу в конце октября.

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