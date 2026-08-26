Apple назвала дату презентации 2026 года: чем удивят iPhone 18 Pro и iPhone Ultra (фото)

Apple официально объявила дату своей ежегодной осенней презентации, которая пройдет 9 сентября 2026 года в Купертино под слоганом Surprise and shine.

Мероприятие стартует в 20:00 по киевскому времени (10:00 PT) и станет первой крупной презентацией под руководством нового генерального директора компании Джона Тернуса, сообщает издание Android Headlines.

Ожидаемые новинки и анонсы Apple

На ивенте ожидается анонс флагманских смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также главный интригующий релиз сезона — складная модель iPhone Ultra. Базовый смартфон iPhone 18 и тонкий iPhone Air 2 пропустят осеннюю презентацию: их анонс отложен до весны, когда они дебютируют вместе с доступной моделью iPhone 18e. Вместе со смартфонами компания покажет новые смарт-часы Apple Watch Series 12 и защищенную модель Apple Watch Ultra 3. Анонсы новых планшетов iPad, ноутбуков MacBook и AirPods со встроенными камерами не планируются — для них выделят отдельные презентации.

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Приглашение Apple на презентацию 9 сентября 2026 года Фото: Apple

Про iPhone Ultra известно, что это будет складной смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Fold 8. Флагман оснастят 5,5-дюймовым внешним дисплеем и 7,8-дюймовым основным экраном в качестве планшетного. Он будет ориентирован на многозадачность, но получит всего две тыльные камеры.

График предзаказов и начала продаж

Ожидается, что прием предзаказов на презентованные устройства стартует 11 сентября, а официальные мировые продажи большинства новинок начнутся 18 сентября. Поставки флагманского iPhone Ultra могут начаться немного позже базовых модификаций, что считается стандартной практикой для премиальных устройств компании.

Ранее сообщалось, что Apple показала чип M5 Ultra и новый Mac Studio. Также писали про емкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max.