Более дешевый флагман Samsung Galaxy S26 FE уже тут: сколько стоит новинка (фото)

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE, пополнивший субфлагманскую линейку Fan Edition.

Телефон получил свежий процессор, обновленный дизайн камеры и расширенный набор ИИ-функций, пишет SammyFans.

Дисплей, дизайн и функции

Смартфон оснастили 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и пиковой яркостью 1900 нит. Главным внешним изменением стал отказ от отдельных объективов в пользу выделенного островка c камерами, выполненного в стиле актуальных флагманов серии Galaxy S26. З

За производительность отвечает 3-нм процессор Exynos 2500 в паре с 8 ГБ ОЗУ и накопителем емкостью до 512 ГБ. Это самое важный апгрейд Galaxy S26 FE. Чипсет получил новые вычислительные ядра, графику на базе архитектуры AMD RDNA 3 с увеличенным на 33% числом рабочих групп и нейромодуль NPU с приростом на 40% по сравнению с Exynos 2400.

Відео дня

Модель работает под управлением операционной системы Android 17 с оболочкой One UI 9 и функциями искусственного интеллекта Galaxy AI. Прошивка предлагает продвинутый режим Nightography для съемки в темноте, ИИ-редактор Photo Assist для изменения фона и объектов с помощью текстовых команд, а также умные функции из складных флагманов. Среди них — My FanCam для автоматического удержания человека в центре кадра на видео из галереи и Horizon Lock, сохраняющий горизонт ровным даже при вращении смартфона на 360 градусов.

Сервис Now Brief позволяет создавать текстовые виджеты с помощью запросов на обычном языке для сводки данных о погоде, здоровье и активности.

Цвета Samsung Galaxy S26 FE Фото: Samsung

Камеры, аккумулятор

Набор тыльных камер включает в себя основной 50-мегапиксельный модуль, 12-Мп ультраширокоугольный датчик и 8-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрен фронтальный сенсор на 12 Мп. Система обработки изображений получила новые ИИ-алгоритмы для улучшения качества снимков.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и 15-ваттной беспроводной зарядки. Корпус смартфона защищен от пыли и воды по стандарту IP68, а также поддерживаются сети 5G.

Как и другие смартфоны серии Galaxy S, модель S26 FE будет получать обновления ОС и патчи безопасности в течение 7 лет. Еще Samsung предоставляет 6-месячную пробную версию Google AI Pro (стоимостью 120 долларов), которая включает 5 ТБ облачного хранилища. Ранее эта привилегия была доступна только для складных смартфонов серии Z.

Цена и старт продаж

Samsung Galaxy S26 FE выйдет в трех расцветках: Blueberry, Graphite и Pistachio. Официальные продажи смартфона на выбранных рынках стартуют 4 сентября 2026 года. Телефон доступен в трех конфигурациях накопителя: на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Начальная цена:

Samsung Galaxy S26 FE 8/128GB — $700 (на 50 долларов дороже стартовой цены Galaxy 25 FE).

Ранее сообщалось, что Apple объявила дату осенней презентации, на которой дебютируют iPhone 18 Pro и iPhone Ultra.