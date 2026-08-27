Недорогі смартфони Redmi Note 17 та 17 5G здивували 7-дюймовими екранами та акумуляторами 7700 мА·год

Xiaomi випустила смартфони Redmi Note 17 та Redmi Note 17 5G для світового ринку.

Ці гаджети вирізняються екранами великої діагоналі та потужними кремній-вуглецевими акумуляторами ємністю 7700 мА·год, пише GSMArena.

Дисплеї, автономність

Головними особливостями смартфонів стали 7-дюймові AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 120 Гц, вбудованим сканером відбитків пальців та захисним склом Gorilla Glass 7i. Однаковою для обох телефонів стала й кремній-вуглецева (Si-C) батарея ємністю 7700 мА·год із підтримкою 45-ватної швидкої зарядки та 22,5-ватної зворотної дротової зарядки. Через великі екрани та збільшену ємність АКБ вага пристроїв зросла до 224 грамів у базовій версії та 225 грамів у варіанті з 5G.

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Дизайн Xiaomi Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Відмінність між моделями полягає в процесорах. Redmi Note 17 (4G) побудований на базі 6-нанометрового чіпсета Snapdragon 6s Gen 2 з тактовою частотою до 2,9 ГГц та об’ємом оперативної пам’яті 4, 6 або 8 ГБ. Модель Redmi Note 17 5G отримала 4-нм чіп Snapdragon 4 Gen 4 з тактовою частотою 2,3 ГГц, підтримкою мереж п'ятого покоління та 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті. Обидва пристрої підтримують розширення вбудованої пам'яті за допомогою карт microSD.

Камери та ціни

Фотоможливості обох новинок представлені однаковою 50-мегапіксельною основною камерою (f/1.8) та 16-мегапіксельним фронтальним сенсором. Корпуси смартфонів захищені від пилу та бризок відповідно до стандарту IP65. Телефони працюють під управлінням оболонки HyperOS 3, а виробник гарантує 6 років оновлень безпеки.

Інтерфейс Xiaomi Redmi Note 17 (ілюстративне фото) Фото: Xiaomi

Смартфони будуть доступні у кольорах Celestial Purple, Sky Teal та Black. Вартість Redmi Note 17 починається від 250 доларів за базову версію (доступні конфігурації 4/128, 4/256, 6/128, 6/256 та 8/256 ГБ). Модель Redmi Note 17 5G коштує від $300 (конфігурації 6/128, 6/256 та 8/256 ГБ).

Раніше повідомлялося, що Xiaomi анонсувала смартфони Redmi Note 17 Pro та 17 Pro Max з акумуляторами ємністю до 9210 мА·год.

Також ми опублікували більш детальний огляд Xiaomi Redmi Note 17 4G, який уже продається в Україні за ціною від 11 499 грн.