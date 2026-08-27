Лучший процессор за свою цену: какой смартфон подешевел в августе 2026 года (фото)
Смартфон POCO X8 Pro — один из самых сбалансированных середняков 2026 года. Приводим все плюсы и минусы гаджета.
Фокус приводит честный обзор телефона, рассказывая, почему модель стоит внимания под конец лета 2026 года. POCO X8 Pro — наша непредвзятая рекомендация, поскольку действительно сейчас нет вариантов лучше, чем этот аппарат, за данную стоимость.
Цена в Украине
- POCO X8 Pro 8/256GB — 19 999 грн
Характеристики POCO X8 Pro
- Дисплей: 6,59" AMOLED, 2756×1268 (460 ppi), 120 Гц, 68 млрд цветов, ШИМ 3840 Гц, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass 7i
- Процессор: MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 нм)
- Память: 8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ хранилища (UFS 4.1)
- Основная камера: 50 Мп (f/1.5, OIS) + 8 Мп (ультраширокоугольная, 112°)
- Фронтальная камера: 20 Мп (f/2.2)
- Аккумулятор: 6500 мАч (кремний-углеродный), быстрая зарядка 100 Вт (HyperCharge), реверсивная зарядка 27 Вт
- ОС: Android 16, HyperOS 3 (4 года обновлений ОС, 6 лет патчей безопасности)
- Корпус: алюминиевая рама, стекло, защита от пыли и воды IP68/IP69K, вес 201,5 г
- Беспроводные интерфейсы: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт
- Звук: стереодинамики с Dolby Atmos.
Дизайн, корпус и дисплей
Смартфон получил прочную алюминиевую раму, закаленное стекло Gorilla Glass 7i и максимальный уровень пыле- и водозащиты по стандартам IP68/IP69K, позволяющий выдерживать даже горячие струи воды под давлением. На тыльной панели расположены светодиодные индикаторы для уведомлений.
Лицевую панель занимает компактный 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2756×1268 пикселей (плотность 460 ppi), частотой обновления 120 Гц и 12-битной цветопередачей. Дисплей поддерживает высокочастотный ШИМ 3840 Гц для защиты глаз от мерцания. В автоматическом режиме измеренная максимальная яркость панели достигает 1090 нит, а пиковая яркость для HDR-контента составляет 3500 нит.
Производительность, софт и автономность
За быстродействие отвечает 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra в сочетании со скоростным накопителем стандарта UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu v11 аппарат набирает 2 074 721 балл, демонстрируя отличную скорость в системе и большинстве игр. Из коробки модель поставляется с ОС Android 16 и оболочкой HyperOS 3. Производитель гарантирует 4 крупных обновления ОС и 6 лет патчей безопасности.
Внутри установлен емкий кремний-углеродный аккумулятор на 6500 мАч, демонстрирующий результат 16 часов 52 минуты в тесте активного использования (Active Use Score). Смартфон также оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и ИК-портом для управления бытовой техникой.
Камеры
Тыльная система включает основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Камеры обеспечивают достойный уровень фотосъемки и поддерживают запись видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.
Преимущества и недостатки POCO X8 Pro
Плюсы:
- Качественная сборка, алюминиевая рама и эргономичные габариты.
- Отличный 12-битный OLED-дисплей с частотой 120 Гц, высокой яркостью и ШИМ 3840 Гц.
- Высокая производительность чипа Dimensity 8500 Ultra и накопителя UFS 4.1.
- Выдаящаяся автономность батареи емкостью 6500 мАч.
- Хорошее качество фото и возможность съемки видео в 4K 60 FPS на основной модуль.
- Защита корпуса IP68/IP69K, ИК-порт и светодиоды на задней панели для уведомлений.
Минусы:
- Отсутствие отдельного телеобъектива (зум-камеры).
- Селфи-камера не поддерживает запись видео в 4K.
- В комплекте отсутствует 100-ваттное зарядный адаптер (поставляется только чехол и кабель, а фирменный адаптер HyperCharge придется докупать отдельно, что увеличивает итоговую стоимость).
- В продаже в основном остались конфигурации только на 8 ГБ ОЗУ, а не 12 ГБ.
Ранее сообщалось про 5 лучших смартфонов POCO 2026 года. Подбираем телефон на любой бюджет среди популярных предложений бренда.