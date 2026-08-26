Какой смартфон POCO купить в 2026 году: 5 лучших моделей на любой бюджет (фото)

Телефоны POCO закрывают запросы пользователей в разных ценовых категориях — от бюджетников до "убийц флагманов".

Фокус собрал пять популярных смартфонов POCO 2026 года с лучшим соотношением характеристик и цены.

POCO M8 5G

Доступный тонкий смартфон для повседневных задач с хорошим экраном и высокой автономностью. При толщине корпуса 7,4 мм и весе 178 граммов аппарат комплектуется 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. За скорость отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, также есть возможность расширения хранилища картой microSD.

Дисплей Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Набор фотомодулей включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру и 20-мегапиксельный фронтальный датчик. Аккумулятор емкостью 5520 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и реверсивную зарядку на 18 Вт. Корпус защищен от влаги и пыли по стандартам IP65/IP66, присутствует модуль NFC, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев под экраном.

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Цена в Украине:

POCO M8 5G 8/256GB — 11 989 грн

POCO M8 Pro 5G

Сбалансированный среднебюджетный аппарат с емкой батареей и большим дисплеем. Модель получила 6,83-дюймовый AMOLED-экран с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, поддержкой Dolby Vision и частотой 120 Гц. Производительность обеспечивает 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Смартфон POCO M8 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией (OIS) дополняется 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 32-мегапиксельной фронталкой. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч заряжается до 100% за 40 минут с помощью комплектного 100-ваттного адаптера. Корпус защищен по стандарту IP68/IP69K от горячих струй воды под давлением.

Цена в Украине:

POCO M8 Pro 5G 8/512GB — 13 999 грн

POCO X8 Pro

Мощный субфлагман с упором на игровую производительность и компактные размеры. Телефон оснащен 6,59-дюймовой AMOLED-панелью со стеклом Gorilla Glass 7i и частотой 120 Гц. Основой выступает чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra в сочетании со скоростным накопителем стандарта UFS 4.1. Модель работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Смартфон POCO X8 Pro Фото: Reddit

Для съемки предусмотрены главный 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Батарея на 6500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную зарядку и 27-ваттную обратную зарядку. Корпус выполнен с использованием алюминиевой рамы и имеет защиту от воды IP68/IP69K.

Цена в Украине:

POCO X8 Pro 8/256GB — 19 999 грн

POCO F8 Pro

Смартфон с топовым процессором по очень привлекательной цене. Аппарат получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Установлена платформа Qualcomm Snapdragon 8 Elite и накопитель UFS 4.1. Акустическая система из стереодинамиков настроена специалистами Bose.

POCO F8 Pro Фото: gsmarena.com

Тройная система камер предлагает основной 50-мегапиксельный сенсор с OIS, 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик. Аккумулятор емкостью 6210 мАч полностью заряжается за 37 минут от 100-ваттного фирменного блока питания. Корпус защищен по стандарту IP68 и оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Цена в Украине:

POCO F8 Pro 12/256GB — 24 999 грн

POCO F8 Ultra

Максимальный флагман бренда с перископическим телеобъективом, беспроводной зарядкой и встроенным сабвуфером. Смартфон оборудован 6,9-дюймовой AMOLED-матрицей с защитным стеклом POCO Shield Glass. Используется лучший на сегодня процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, накопитель UFS 4.1 и аудиосистема Bose 2.1 с отдельным низкочастотным динамиком — динамики громкие и обладают хорошим качеством.

Смартфон POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Набор камер содержит три 50-мегапиксельных модуля: основной с крупной матрицей 1/1.31", телефото-перископ с 5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный объектив. Батарея на 6500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Корпус защищен по стандарту IP68, а порт USB Type-C 3.2 поддерживает вывод видео через DisplayPort.

Цена в Украине:

POCO F8 Ultra 12/256GB — 36 999 грн

Ранее сообщалось, что компания Nothing анонсировала оболочку Nothing OS 5.0 на базе Android 17 с новым графиком обновлений.

Также Фокус писал, что смартфоны Poco F9 Pro и F9 Ultra официально анонсированы.