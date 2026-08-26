Який смартфон POCO купити у 2026 році: 5 найкращих моделей на будь-який бюджет (фото)

Смартфони POCO задовольняють потреби користувачів у різних цінових категоріях — від бюджетних моделей до "вбивць флагманів".

Фокус підібрав п’ять популярних смартфонів POCO 2026 року з найкращим співвідношенням характеристик і ціни.

POCO M8 5G

Доступний тонкий смартфон для повсякденних завдань із хорошим екраном та високою автономністю. При товщині корпусу 7,4 мм і вазі 178 грамів пристрій оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою 120 Гц, ШІМ-затемненням 3840 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. За швидкість відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, також є можливість розширення пам'яті за допомогою картки microSD.

Дисплей Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Комплект фотомодулів включає 50-мегапіксельну основну камеру та 20-мегапіксельний фронтальний датчик. Акумулятор ємністю 5520 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт та реверсивну зарядку на 18 Вт. Корпус захищений від вологи та пилу відповідно до стандартів IP65/IP66, є модуль NFC, стереодинаміки та сканер відбитків пальців під екраном.

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Ціна в Україні:

POCO M8 5G 8/256 ГБ — 11 989 грн

POCO M8 Pro 5G

Збалансований пристрій середньої цінової категорії з ємним акумулятором і великим дисплеєм. Модель отримала 6,83-дюймовий AMOLED-екран із захисним склом Gorilla Glass Victus 2, підтримкою Dolby Vision і частотою 120 Гц. Продуктивність забезпечує 4-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Смартфон POCO M8 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Основна 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією (OIS) доповнюється 8-мегапіксельним ультраширококутним об'єктивом та 32-мегапіксельною фронтальною камерою. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мА·год заряджається до 100% за 40 хвилин за допомогою 100-ватного адаптера, що входить до комплекту. Корпус захищений за стандартом IP68/IP69K від гарячих струменів води під тиском.

Ціна в Україні:

POCO M8 Pro 5G 8/512 ГБ — 13 999 грн

POCO X8 Pro

Потужний субфлагман, орієнтований на ігрову продуктивність та компактні розміри. Телефон оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм зі склом Gorilla Glass 7i та частотою оновлення 120 Гц. Основу становить чіпсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra у поєднанні зі швидкісним накопичувачем стандарту UFS 4.1. Модель працює під управлінням ОС Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

Смартфон POCO X8 Pro Фото: Reddit

Для зйомки передбачено основний 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Акумулятор ємністю 6500 мА·год підтримує 100-ватне дротове заряджання та 27-ватне зворотне заряджання. Корпус виготовлено з використанням алюмінієвої рами та має захист від води за стандартами IP68/IP69K.

Ціна в Україні:

POCO X8 Pro 8/256 ГБ — 19 999 грн

POCO F8 Pro

Смартфон із топовим процесором за дуже привабливою ціною. Пристрій оснащено 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 3500 ніт. Встановлено платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite та накопичувач UFS 4.1. Акустична система зі стереодинаміків налаштована фахівцями Bose.

POCO F8 Pro Фото: gsmarena.com

Потрійна система камер складається з основного 50-мегапіксельного сенсора з OIS, 50-мегапіксельного телеоб’єктива з 2,5-кратним оптичним зумом та 8-мегапіксельного ультраширококутного датчика. Акумулятор ємністю 6210 мА·год повністю заряджається за 37 хвилин від 100-ватного фірмового блоку живлення. Корпус захищений за стандартом IP68 та оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців.

Ціна в Україні:

POCO F8 Pro 12/256 ГБ — 24 999 грн

POCO F8 Ultra

Найпотужніший флагман бренду з перископічним телеоб'єктивом, бездротовою зарядкою та вбудованим сабвуфером. Смартфон оснащений 6,9-дюймовою AMOLED-матрицею із захисним склом POCO Shield Glass. У пристрої використовується найкращий на сьогодні процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, накопичувач UFS 4.1 та аудіосистема Bose 2.1 з окремим низькочастотним динаміком — динаміки гучні та мають хорошу якість.

Смартфон POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Комплект камер складається з трьох 50-мегапіксельних модулів: основного з великою матрицею 1/1,31", телеоб'єктива-перископа з 5-кратним оптичним зумом та ультраширококутного об'єктива. Акумулятор ємністю 6500 мА·год підтримує 100-ватну дротову та 50-ватну бездротову зарядку. Корпус захищений за стандартом IP68, а порт USB Type-C 3.2 підтримує виведення відео через DisplayPort.

Ціна в Україні:

POCO F8 Ultra 12/256 ГБ — 36 999 грн

Раніше повідомлялося, що компанія Nothing анонсувала оболонку Nothing OS 5.0 на базі Android 17 із новим графіком оновлень.

Також Фокус повідомляв, що смартфони Poco F9 Pro та F9 Ultra офіційно анонсовані.