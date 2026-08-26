Ці смартфони отримають Nothing OS 5.0 на базі Android 17: перелік пристроїв та нових функцій

Компанія Nothing анонсувала прошивку Nothing OS 5.0 на базі ОС Android 17. Заявлено понад 80 системних вдосконалень, зокрема можливість налаштування екрана блокування, нові віджети та розширений набір інструментів штучного інтелекту.

Про нововведення та телефони, сумісні з оновленням, повідомляє Gizchina.

Графік бета-тестування та випуску стабільної версії Nothing OS 5.0

Відкрите бета-тестування (Open Beta):

26 серпня: Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) Початок вересня: Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro Кінець вересня: Nothing Phone (4a), Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (4a), Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro Середина жовтня: Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus Середина грудня: Nothing Phone (4b)

Nothing Phone (4b) Примітка: Моделі Nothing Phone (3a) Lite та CMF Phone 2 Pro пропустять бета-тестування та одразу отримають стабільну версію.

Стабільна версія для широкої публіки:

Середина жовтня: Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) Початок листопада: Nothing Phone (4a), Nothing Phone (4a) Pro, Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (4a), Nothing Phone (4a) Pro, Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro Середина листопада: Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus Кінець грудня: Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Lite Середина січня 2027 року: Nothing Phone (4b), CMF Phone 2 Pro

Відео дня

До речі, Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) та CMF Phone 1 оновлення не отримають.

Ілюстрація основних нововведень Nothing OS 5.0 Фото: Nothing

Візуальні зміни та інтерфейс Glyph

Системним шрифтом за замовчуванням став Geist, який замінив точковий шрифт у великих блоках тексту для покращення читабельності. Інтерфейс отримав адаптивний механізм динамічних кольорів, який підлаштовує відтінки іконок та швидких налаштувань під шпалери. Переробці також піддалися панель стану, інтерфейс камери та меню налаштувань.

Фірмовий світловий інтерфейс на задній панелі отримав окремий додаток Glyph App, який об’єднує налаштування мелодій дзвінка, підсвічування та розкладу. На робочий стіл можна вивести новий віджет таймера Glyph Timer. На екрані блокування з’явилися нові стилі годинника Gooey та Micrographics, а також віджети Collector для відображення збережених зображень та Away Time для відстеження часу без смартфона.

Функції штучного інтелекту та нововведення Android 17

До складу вбудованого штучного інтелекту увійшов інструмент Essential Voice для швидкого розшифрування мовлення в текст з автоматичним форматуванням. Сервіс Essential Space отримав підтримку протоколу MCP для безпечного зчитування даних сторонніми моделями штучного інтелекту, а конструктор Essential Apps Builder дозволяє створювати міні-утиліти за допомогою голосових або текстових запитів.

Серед ключових можливостей Android 17 оболонка отримала опцію розділення панелей сповіщень та швидких налаштувань, передачу файлів через Quick Share за допомогою QR-кодів та оновлені індикатори конфіденційності.

Раніше повідомлялося, що Realme презентувала смартфон Realme P4s із подвійним процесором, захистом корпусу за стандартом IP69 та акумулятором ємністю 8000 мА·год.