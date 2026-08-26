Эти смартфоны получат Nothing OS 5.0 на базе Android 17: список устройств и новых функций

Nothing анонсировала прошивку Nothing OS 5.0 на основе ОС Android 17. Заявлено свыше 80 системных улучшений, включая кастомизацию экрана блокировки, свежие виджеты и расширенный набор ИИ-инструментов.

О нововведениях и совместимых с обновлением телефонах Nothing сообщает Gizchina.

График бета-тестирования и стабильного релиза Nothing OS 5.0

Открытое бета-тестирование (Open Beta):

26 августа: Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) Начало сентября: Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro Конец сентября: Nothing Phone (4a), Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (4a), Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro Середина октября: Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus Середина декабря: Nothing Phone (4b)

Nothing Phone (4b) Примечание: Модели Nothing Phone (3a) Lite и CMF Phone 2 Pro пропустят бета-тест и сразу получат стабильную сборку.

Стабильный релиз для публики:

Середина октября: Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) Начало ноября: Nothing Phone (4a), Nothing Phone (4a) Pro, Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (4a), Nothing Phone (4a) Pro, Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro Середина ноября: Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus Конец декабря: Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Lite Середина января 2027 года: Nothing Phone (4b), CMF Phone 2 Pro

Відео дня

К слову, Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) и CMF Phone 1 апдейт не получат.

Иллюстрация основных новшеств Nothing OS 5.0 Фото: Nothing

Визуальные изменения и интерфейс Glyph

Системным шрифтом по умолчанию стал Geist, который заменил точечный шрифт в массивных блоках текста для улучшения читаемости. Интерфейс получил адаптивный движок динамических цветов, подстраивающий оттенки иконок и быстрых настроек под обои. Переработке также подверглись панель состояния, интерфейс камеры и меню настроек.

Фирменный световой интерфейс на тыльной панели получил отдельное приложение Glyph App, объединяющее настройки рингтонов, подсветки и расписания. На рабочий стол можно вывести новый виджет таймера Glyph Timer. На экране блокировки появились новые стили часов Gooey и Micrographics, а также виджеты Collector для отображения сохраненных изображений и Away Time для отслеживания времени без смартфона.

ИИ-функции и нововведения Android 17

В состав встроенного искусственного интеллекта вошел инструмент Essential Voice для быстрой расшифровки речи в текст с автоматическим форматированием. Сервис Essential Space получил поддержку протокола MCP для безопасного чтения данных сторонними ИИ-моделями, а конструктор Essential Apps Builder позволяет создавать мини-утилиты с помощью голосовых или текстовых запросов.

Из ключевых возможностей Android 17 оболочка получила опцию разделения панелей уведомлений и быстрых настроек, передачу файлов через Quick Share с помощью QR-кодов и обновленные индикаторы конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Realme презентовала смартфон Realme P4s с двойным процессором, защитой корпуса IP69 и аккумулятором на 8000 мАч.