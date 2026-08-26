Смартфон с двумя процессорами и аккумулятором на 8000 мАч: представлен Realme P4s (фото)

Realme показала смартфон Realme P4s, пополнивший линейку P4.

Модель удивляет прежде всего аккумулятором высокой емкости, но также 144-герцевым дисплеем и игровыми функциями, пишет GSMArena.

Дисплей и игровая производительность

Телефон оснастили 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем производства Samsung на базе технологии M14 OLED с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит. Экран поддерживает HDR10+, защищен стеклом AGC DT Star D+ и откликается на касания даже мокрыми или маслянистыми руками. Поддерживается гейминг при 90 и 144 FPS в пяти жанрах (FPS, MOBA, спорт, гонки и песочницы).

За быстродействие отвечают сразу два чипа: основной процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra и графический сопроцессор Hyper Vision+ AI Chip для улучшения игровой картинки. Систему дополняют до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, накопитель UFS 3.1 емкостью до 256 ГБ и испарительная камера охлаждения площадью 7000 мм². Модель работает под управлением Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0, с гарантией трех обновлений ОС и четырех лет патчей безопасности.

Відео дня

Смартфон Realme P4s с двумя чипами и плавным экраном Фото: Realme

Камеры, защита корпуса и аккумулятор

Набор камер включает 50-мегапиксельный главный модуль с оптической стабилизацией (OIS), 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив (112°) и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Реализованы ИИ-функции обработки снимков AI Light Me, AI StyleMe и AI Framing Master. Корпус оснащен стереодинамиками и защищен по комплексам стандартов IP66, IP68 и IP69.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также реверсивной и сквозной зарядки (bypass charging).

Цвета, конфигурации и цены

Realme P4s выйдет в цветах Electric Cyan и Titanium Gray. Продажи в Индии стартуют 3 сентября.

С учетом актуального курса стоимость новинки составляет:

Версия 8/128 ГБ — 34 999 рупий (около 16 450 грн)

Версия 8/256 ГБ — 37 999 рупий (около 17 860 грн)

Версия 12/256 ГБ — 41 999 рупий (около 19 740 грн)

Ранее сообщалось, что компания vivo презентовала смартфон V80 Lite 5G с аккумулятором емкостью 7050 мАч и защитой IP69.