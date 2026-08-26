Середняк с большим AMOLED-дисплеем и АКБ на 7050 мАч: сколько стоит новинка Vivo (фото)

Компания vivo тихо презентовала смартфон V80 Lite 5G с весьма интересными параметрами по умеренной цене.

Новинка сочетает в себе изогнутый AMOLED-экран, выносливый аккумулятор и повышенный уровень защиты корпуса, пишет GSMArena.

Дисплей и процессор

Смартфоноснастили 6,83-дюймовым изогнутым POLED-дисплеем с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 емкостью 128 или 256 ГБ. Модель работает под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом OriginOS 6, а производитель обещает 3 крупных обновления ОС и 5 лет патчей безопасности.

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Дизайн vivo v80 Lite 5G Фото: Vivo

Камеры, защита корпуса и аккумулятор

Тыльная система камер включает основной 50-мегапиксельный модуль и 2-мегапиксельный датчик глубины, а для селфи предусмотрен фронтальный сенсор на 32 Мп. Главным достоинством смартфона выступает батарея емкостью 7050 мАч с поддержкой 44-ваттной проводной зарядки, причем аккумулятор сохранит не менее 80% емкости даже после 1600 циклов перезарядки. Корпус защищен от пыли и воды по максимальным стандартам IP68/IP69 и протестирован на выдерживание падений с высоты 1 метра на семь видов гладких поверхностей.

Цвета и стоимость

Vivo V80 Lite 5G предлагается в цветах Silk White и Sapphire Blue. Версия с 128 ГБ встроенной памяти оценена в 124 999 пакистанских рупий (около $450), а конфигурация на 256 ГБ обойдется в 145 999 пакистанских рупий (примерно $525).

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