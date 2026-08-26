Смартфон із великим AMOLED-дисплеєм та акумулятором на 7050 мА·год: скільки коштує новинка Vivo

Компанія vivo непомітно презентувала смартфон V80 Lite 5G із досить цікавими характеристиками за помірною ціною.

Ця новинка поєднує в собі вигнутий AMOLED-екран, довговічний акумулятор та підвищений рівень захисту корпусу, пише GSMArena.

Дисплей та процесор

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим вигнутим POLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2800×1260 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 3000 ніт. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 7360-Turbo у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X та накопичувачем UFS 3.1 ємністю 128 або 256 ГБ. Модель працює під керуванням операційної системи Android 16 з інтерфейсом OriginOS 6, а виробник обіцяє 3 великі оновлення ОС та 5 років випуску патчів безпеки.

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Дизайн vivo v80 Lite 5G Фото: Vivo

Камери, захист корпусу та акумулятор

Задня камера складається з основного 50-мегапіксельного модуля та 2-мегапіксельного датчика глибини, а для селфі передбачено фронтальний сенсор на 32 Мп. Головною перевагою смартфона є акумулятор ємністю 7050 мА·год із підтримкою 44-ватної дротової зарядки, причому акумулятор збереже не менше 80% ємності навіть після 1600 циклів перезарядки. Корпус захищений від пилу та води відповідно до найвищих стандартів IP68/IP69 і пройшов випробування на стійкість до падінь з висоти 1 метра на сім видів гладких поверхонь.

Кольори та вартість

Vivo V80 Lite 5G доступний у кольорах Silk White та Sapphire Blue. Версія з 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 124 999 пакистанських рупій (близько $450), а конфігурація на 256 ГБ обійдеться в 145 999 пакистанських рупій (приблизно $525).

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