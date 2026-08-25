Акумулятор на 6000 мА·год за 220 доларів: представлено Redmi 17C 5G (фото)

Xiaomi випустила бюджетний смартфон Redmi 17C 5G. Ця новинка стала 5G-версією базової моделі Redmi 17C 4G, яка вийшла раніше.

Цей бюджетний телефон оснащений акумулятором великої ємності та має захист корпусу від пилу й бризок, пише GSMArena.

Технічні характеристики та продуктивність

Основою Redmi 17C 5G є процесор MediaTek Dimensity 6300. Смартфон оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X та вбудованим накопичувачем UFS 2.2 ємністю 64 ГБ або 128 ГБ. Передбачено підтримку карт пам'яті microSD для розширення сховища, а також класичний 3,5-мм роз'єм для навушників.

Пристрій працює під управлінням фірмової оболонки HyperOS 3 на базі операційної системи Android 16. Корпус пристрою захищений від пилу та бризок води відповідно до стандарту IP64.

Дизайн Redmi 17C 5G Фото: Xiaomi

Дисплей, камери та автономність

Смартфон оснащений великим 6,9-дюймовим IPS LCD-екраном із роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 810 ніт. У краплеподібному вирізі дисплея розміщена 8-мегапіксельна фронтальна камера. На задній панелі розташований одиночний модуль основної камери з роздільною здатністю 50 Мп.

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За тривалий час автономної роботи відповідає акумулятор ємністю 6000 мА·год. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 33 Вт.

Кольори та вартість

Redmi 17C 5G вийде у трьох кольорових варіантах: чорному, фіолетовому та коричневому з оздобленням з екошкіри. У Сінгапурі ціна новинки становить 279 сінгапурських доларів (близько 220 доларів США). Продаж смартфона на інших міжнародних ринках розпочнеться найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що смартфон Xiaomi Redmi Note 17 4G було визнано одним із найкращих телефонів із великим екраном та ємним акумулятором.