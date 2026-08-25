Батарея на 6000 мАч за 220 долларов: представлен Redmi 17C 5G (фото)
Xiaomi выпустила доступный смартфон Redmi 17C 5G.Новинка стала 5G-версией ранее вышедшей базовой модели Redmi 17C 4G.
Бюджетный телефон получил емкий аккумулятор и защиту корпуса от пыли и брызг, пишет GSMArena.
Технические характеристики и производительность
Основой Redmi 17C 5G выступает процессор MediaTek Dimensity 6300. Смартфон оснащается 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и встроенным накопителем UFS 2.2 емкостью 64 ГБ или 128 ГБ. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD для расширения хранилища, а также классический 3,5-мм разъем для наушников.
Аппарат работает под управлением фирменной оболочки HyperOS 3 на базе операционной системы Android 16. Корпус устройства защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP64.
Дисплей, камеры и автономность
Смартфон оборудован крупным 6,9-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 810 нит. В каплевидном вырезе дисплея размещена 8-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне расположен одиночный модуль основной камеры с разрешением 50 Мп.
За продолжительное время автономной работы отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 33 Вт.
Цвета и стоимость
Redmi 17C 5G выйдет в трех вариантах оформления: черном, фиолетовом и коричневом с отделкой из экокожи. В Сингапуре новинка оценена в 279 сингапурских долларов (около $220). Продажи смартфона на других международных рынках стартуют в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что смартфон Xiaomi Redmi Note 17 4G был признан одним из лучших телефонов с большим экраном и емкой батареей.