Смартфон із двома процесорами та акумулятором ємністю 8000 мА·год: представлено Realme P4s (фото)

Realme представила смартфон Realme P4s, який поповнив лінійку P4.

Ця модель вражає насамперед акумулятором великої ємності, а також 144-герцовим дисплеєм та ігровими функціями, пише GSMArena.

Дисплей та ігрова продуктивність

Телефон оснащено 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм виробництва Samsung на базі технології M14 OLED із роздільною здатністю 2772×1272 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 6500 ніт. Екран підтримує HDR10+, захищений склом AGC DT Star D+ і реагує на дотики навіть мокрими або маслянистими руками. Підтримується ігровий режим із частотою 90 та 144 FPS у п’яти жанрах (FPS, MOBA, спорт, гонки та пісочниці).

За швидкість роботи відповідають одразу два чіпи: основний процесор MediaTek Dimensity 7400 Ultra та графічний співпроцесор Hyper Vision+ AI Chip для покращення якості зображення в іграх. Систему доповнюють до 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X, накопичувач UFS 3.1 ємністю до 256 ГБ та випарна система охолодження площею 7000 мм². Модель працює під управлінням Android 16 з оболонкою Realme UI 7.0, з гарантією трьох оновлень ОС та чотирьох років випуску патчів безпеки.

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Смартфон Realme P4s із двома процесорами та екраном із плавним відображенням Фото: Realme

Камери, захист корпусу та акумулятор

Комплект камер включає 50-мегапіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією (OIS), 8-мегапіксельний ультраширококутний об'єктив (112°) та 16-мегапіксельну фронтальну камеру. Реалізовано функції обробки знімків на основі штучного інтелекту: AI Light Me, AI StyleMe та AI Framing Master. Корпус оснащений стереодинаміками та захищений відповідно до стандартів IP66, IP68 та IP69.

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 8000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 80 Вт, а також реверсивної та наскрізної зарядки (bypass charging).

Кольори, конфігурації та ціни

Realme P4s вийде у кольорах Electric Cyan та Titanium Gray. Продаж в Індії розпочнеться 3 вересня.

З урахуванням поточного курсу вартість новинки становить:

Версія 8/128 ГБ — 34 999 рупій (близько 16 450 грн)

Версія 8/256 ГБ — 37 999 рупій (близько 17 860 грн)

Версія 12/256 ГБ — 41 999 рупій (близько 19 740 грн)

Раніше повідомлялося, що компанія vivo представила смартфон V80 Lite 5G з акумулятором ємністю 7050 мА·год та захистом за стандартом IP69.