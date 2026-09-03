Камеры до 200 МП, батарея 7000 мАч и средние цены: вышли Huawei Nova 16s и 16s Pro (фото)

Компания Huawei объявила о глобальном запуске серии смартфонов среднего класса nova 16s, в которых особое внимание уделено камерам, долговечности и инструментам на основе искусственного интеллекта.

Серия Huawei nova 16s, представленная в Мюнхене, включает базовую модель nova 16s и более премиальную версию nova 16s Pro. Подробности о новинках раскрыл портал Gizmochina.

Дизайн

Цвета Huawei nova 16s Pro Фото: gsmarena.com

Huawei nova 16s Pro получил заднюю панель из премиального матового стекла с гладкой поверхностью. В смартфоне также используется рамка из алюминиевого сплава аэрокосмического класса и стекло Kunlun Glass с нанокристаллическим покрытием.

Несмотря на большой дисплей и аккумулятор, толщина Huawei nova 16s Pro составляет всего 7,1 мм, а вес — 218 г. Телефон также обладает в 10 раз большей устойчивостью к падениям по сравнению с обычным стеклом HUAWEI nova 15.

Відео дня

Также известно, что Huawei nova 16s выпущен в цветах Isle Blue, Breathing Crystal и Starry Black, тогда как Huawei nova 16s Pro доступен в дополнительном варианте Sky White.

Цвета Huawei nova 16s Фото: gsmarena.com

Дисплей

Huawei nova 16s Pro получил 6,84-дюймовый дисплей с адаптивной частотой обновления LTPO 1–120 Гц, пиковой яркостью до 6000 нит при 1% APL и динамической пиковой яркостью 4000 нит при 20% APL. Экран поддерживает AI HDR и высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 2160 Гц. Базовая версия Huawei nova 16s имеет чуть меньший 6,68-дюймовый экран.

Камера

Huawei nova 16s Pro оснащен основной камерой RYYB с сверхбольшим сенсором на 200 МП. Она разработана для того, чтобы улавливать больше естественного света, сохраняя при этом детали в тенях, светлые участки и естественные цвета.

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На задней панели Huawei nova 16s Pro также расположены 50-мегапиксельный перископический объектив RYYB с 3,7-кратным зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив RYYB. Фронтальная камера использует стандартный 50-мегапиксельный сенсор.

Стандартная версия Huawei nova 16s оснащена 50-мегапиксельной камерой Ultra Portrait с профессиональной технологией True-to-Colour. Она разработана для передачи естественных и реалистичных цветов. Обе модели призваны уменьшить проблемы, характерные для фотографий на открытом воздухе, такие как переэкспонированные светлые участки, размытые оттенки кожи и плоские пейзажи.

ИИ-инструменты

Оба смартфона Huawei nova 16s поддерживают функции фотосъемки и редактирования на основе искусственного интеллекта. Например, AI Composition дает советы по кадрированию в режиме реального времени, а AI Move позволяет изменять положение объектов на изображении с помощью адаптивного освещения и настройки глубины резкости.

Функция De-Glare предназначена для удаления нежелательных бликов с поверхностей и стекла, а функция Remove позволяет пользователям одним касанием удалять прохожих и другие нежелательные объекты вокруг.

Также стоит отметить ИИ-функцию, которая выбирает лучшее выражение лица или улыбку для каждого человека из серии фотографий и позволяет заменить лицо одним касанием, чтобы улучшить конечный снимок.

Аккумулятор и звук

Обе модели Huawei nova 16s имеют типовую емкость аккумулятора 7000 мАч и номинальную емкость 6800 мАч. Они поддерживают проводную зарядку HUAWEI SuperCharge Turbo мощностью до 100 Вт. Однако следует учитывать, что для максимальной скорости зарядки 100 Вт требуется официально совместимое зарядное устройство и кабель Huawei SuperCharge.

Смартфоны оснащены двумя симметричными стереодинамиками с 100-градусной сверхширокой звуковой сценой. Huawei обещает чистое звучание для музыки, видео, развлечений на свежем воздухе, путешествий и поездок на работу.

Информация о ценах и наличии моделей Huawei nova 16s и nova 16s Pro появится в ближайшее время.

Напомним, компания Oukitel представила на международной выставке IFA три новых смартфона.

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