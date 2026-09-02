Лучший Android-смартфон для перехода с iPhone: какую модель рекомендует эксперт (фото)

Переход с iOS на Android, как правило, сопровождается ограничениями при передаче данных, однако некоторые смартфоны позволяют избежать этой проблемы

Новый компактный смартфон Oppo Reno 16 Pro устраняет одно из самых серьезных препятствий для перехода с iOS на Android. О преимуществах этой модели рассказал эксперт портала Notebookcheck Маркус Гербрих.

Oppo Reno 16 Pro поддерживает O+ Connect, что позволяет легко обмениваться фотографиями, видео и документами с iPhone или даже iPad. Эта функция ColorOS 16 значительно улучшает совместимость Android-смартфона с устройствами на базе iOS и macOS.

Oppo Reno 16 Pro O+ Connect Фото: notebookcheck.com

Пользователи, желающие использовать свой iPhone в качестве второго устройства, также смогут воспользоваться преимуществами бесперебойного подключения. Входящие звонки или уведомления из приложений на iPhone можно будет отображать в режиме реального времени на Oppo Reno 16 Pro.

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По мнению Гербриха, Oppo Reno 16 Pro разработан таким образом, чтобы понравиться поклонникам Apple. Смартфон получил компактный и яркий 32-дюймовый OLED-дисплей, а также специальную кнопку Snap Key и вибромотор.

Кроме того, Oppo Reno 16 Pro обладает многими характеристиками, которые поклонники Apple могут ожидать от iPhone 18, например, большой аккумулятор емкостью 6000 мАч и надёжная 200-мегапиксельная камера.

Цена Oppo Reno 16 Pro в Украине — 44 444 грн.

Oppo Reno 16 Pro Фото: notebookcheck.com

Напомним, что Honor Magic 9 Pro может получить квадратный сенсор фронтальной камеры, как у iPhone 17.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил камеры флагманов Pixel 11 Pro XL и iPhone 17 Pro Max.