Селфи, как на iPhone: какой флагман Android получил фронтальную камеру нового типа

Компания Honor готовится представить серию смартфонов Magic 9. В сентябре ожидается выход двух моделей, в том числе Honor Magic 9 Pro.

Honor Magic 9 Pro может стать первым смартфоном на Android с квадратным сенсором для фронтальной камеры. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Как отмечает инсайдер, будущий Honor Magic 9 Pro получит 200-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/1,57 и 3-ступенчатой оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 200-мегапиксельный 1/1,4-дюймовый перископический телеобъектив.

Одним из ключевых обновлений Magic 9 Pro также станет квадратный сенсор для селфи. Часть технологий для этого сенсора заимствована из концептуального проекта Honor Robot Phone. В настоящее время квадратный сенсор уже используется в iPhone 17.

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Как поясняет инсайдер, такой формат фронтальной камеры обеспечивает максимально широкий угол обзора, чтобы пользователю не приходилось переворачивать телефон для смены горизонтальной или вертикальной ориентации.

Что касается других характеристик Honor Magic 9 Pro, то смартфон может быть оснащен еще не анонсированным чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Остальные подробности будут раскрыты в ходе официальной презентации устройства.

Напомним, что базовый флагман Oppo Find X10 может получить две камеры по 200 МП и аккумулятор емкостью 8000 мАч.

Фокус также сообщал, что Oppo Find X10 Pro Max может стать первым смартфоном с тремя 200-мегапиксельными камерами.