Селфі, як на iPhone: який флагман Android отримав фронтальну камеру нового типу

Компанія Honor готується представити серію смартфонів Magic 9. У вересні очікується вихід двох моделей, включно з Honor Magic 9 Pro.

Honor Magic 9 Pro може стати першим смартфоном на Android із квадратним сенсором для фронтальної камери. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Як зазначає інформатор, майбутній Honor Magic 9 Pro матиме 200 МП основний сенсор розміром 1/1,28 дюйма з діафрагмою f/1,57 та 3-ступеневою оптичною стабілізацією зображення (OIS), 50 МП надширококутну камеру та 200 МП 1/1,4-дюймовий перископічний телеоб'єктив.

Одним з ключових оновлень Magic 9 Pro також стане квадратний сенсор для селфі. Частина технологій для цього сенсора запозичена з концептуального проєкту Honor Robot Phone. Наразі квадратний сенсор вже використовується у iPhone 17.

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Як пояснює інсайдер, такий формат фронтальної камери забезпечує максимально широкий кут огляду, щоб користувачеві не довожилось перевертати телефон, щоб змінити горизонтальну чи вертикальну орієнтацію.

Що стосується інших характеристик Honor Magic 9 Pro, смартфон може отримати ще не анонсований чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Решта деталей будуть розкриті в ході офіційної презентації пристрою.

Нагадаємо, базовий флагман Oppo Find X10 може отримати дві камери на 200 МП та батарею на 8000 мАг.

Фокус також повідомляв, що Oppo Find X10 Pro Max може стати першим смартфоном з трьома 200 МП камерами.