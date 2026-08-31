Дві камери 200 МП та батарея на 8000 мАг: Oppo Find X10 розсекречений до анонсу

Компанія Oppo готується випустити флагманську серію смартфонів Find X10. Ключові характеристики базового флагмана вже просочились в мережу.

Серія Oppo Find X10 буде представлена ​​у вересні та включатиме моделі Find X10, Oppo Find X10E та Find X10 Pro Max, тоді як Find X10 Ultra з'явиться в першій половині наступного року. Про це пише Gizmochina з посиланням на інсайдерів.

Повідомляється, що базовий флагман Find X10 стане єдиними смартфоном у своєму сегменті, оснащеним акумулятором ємністю 8000 мАг. Більш ранній витік також вказував нашвидку дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Окрім того, інсайдери стверджують, що Find X10 отримає дві 200-мегапіксельні камери — основну камеру та телеоб'єктив. Третьою камерою смартфона може стати 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

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За даними іняорматорів, Find X10 підтримуватиме широку кольорову гаму BT.2020 та пропонуватиме те, що інформатор описує як найкориснішу в галузі яскравість червоного світла. Якщо ці чутки виявляться правдивими, то стандартний флагман Oppo значно перевершить очікування.

Що стосується інших характеристик, Find X10 може отримати 6,59-дюймовий LTPO-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, чип серії Dimensity 9500, ультразвуковий сканер відбитків пальців, повноцінний захист від вологи та налаштовувану кнопку штучного інтелекту.

Нагадаємо, майбутній Oppo Find X10 Pro Max може стати першим смартфоном з трьома 200 МП камерами .

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