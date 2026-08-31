Две камеры на 200 МП и батарея на 8000 мАч: Oppo Find X10 рассекречен до анонса

Компания Oppo готовится выпустить флагманскую серию смартфонов Find X10. Ключевые характеристики базового флагмана уже просочились в сеть.

Серия Oppo Find X10 выйдет в сентябре и будет включать модели Find X10, Oppo Find X10E и Find X10 Pro Max, а Find X10 Ultra появится в первой половине следующего года. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.

Сообщается, что базовый флагман Find X10 станет единственным смартфоном в своём сегменте, оснащенным аккумулятором емкостью 8000 мАч. Более ранняя утечка также указывала на быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что Find X10 будет оснащен двумя 200-мегапиксельными камерами — основной камерой и телеобъективом. Третьей камерой смартфона может стать 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Відео дня

Важно

Смартфоны среднего класса на 2026 год: 5 моделей с хорошими параметрами (фото)

По данным инсайдеров, Find X10 будет поддерживать широкую цветовую гамму BT.2020 и обладать, по словам инсайдера, самой высокой в отрасли яркостью красного света. Если эти слухи окажутся правдивыми, то стандартный флагман Oppo значительно превзойдет ожидания.

Что касается остальных характеристик, Find X10 может получить 6,59-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 1,5K, чип серии Dimensity 9500, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, полноценную защиту от влаги и настраиваемую кнопку искусственного интеллекта.

Напомним, что будущий Oppo Find X10 Pro Max может стать первым смартфоном с тремя 200-мегапиксельными камерами.

Фокус также сообщал, что Huawei официально представила дизайн смартфона Mate XT 2 Ultimate Design.