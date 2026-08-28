Смартфоны среднего класса на 2026 год: 5 моделей с хорошими параметрами (фото)
Смартфоны среднего класса нередко могут похвастаться отличными характеристиками и лаконичным дизайном. Такие модели можно найти у брендов Samsung, OnePlus, Redmi, Poco и Nothing.
Для тех, кто ищет надежный смартфон на Android по средней цене в 2026 году, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 лучших вариантов.
OnePlus Nord CE 6
OnePlus Nord CE 6 отличается мощным аккумулятором емкостью 8000 мАч, плавным 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и простым программным обеспечением Android 16 и OxygenOS 16.
Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Также стоит отметить быструю зарядку мощностью 80 Вт, двойную основную камеру с сенсором на 50 МП и фронтальную камеру на 32 МП.
- Цена OnePlus Nord CE 6 в Украине — от 16 999 грн.
Redmi Turbo 5
Redmi Turbo 5 ориентирован на производительность, мобильные игры и быструю зарядку. В смартфоне используется процессор Dimensity 8500 Ultra, оперативная память LPDDR5x и накопитель UFS 4.1, а его аккумулятор емкостью 7540 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт.
AMOLED-дисплей Redmi Turbo 5 имеет диагональ 6,59 дюйма и частоту обновления 120 Гц. HyperOS 3, основанная на Android 16, поддерживает зарядку без отключения устройства для длительных игровых сессий. Для фото и видео предусмотрены 50-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.
- Цена Redmi Turbo 5 в Украине — от 17 000 грн.
Poco X8 Pro
Poco X8 Pro может похвастаться высокой частотой обновления экрана, игровыми характеристиками, солидным временем автономной работы и длительной поддержкой обновлений программного обеспечения. Телефон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и современным процессором MediaTek Dimensity 8500 Ultra с LPDDR5X и UFS 4.1.
Его кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, а система камер включает основной сенсор на 50 МП и сверхширокоугольный на 8 МП. Устройство получит четыре основных обновления Android и шесть лет патчей безопасности.
- Цена Poco X8 Pro в Украине — от 17 489 грн.
Nothing Phone 4a Pro
Главными преимуществами Nothing Phone 4a Pro являются дизайн, программное обеспечение и универсальная камера. Смартфон отличается фирменным прозрачным модулем камеры и обновленной матрицей глифов. Его Nothing OS 4.1 основана на Android 16 и получит три основных обновления Android с шестью годами обновлений безопасности.Важно
Nothing Phone 4a Pro получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 7 Gen 4, оперативную память LPDDR5x, хранилище UFS 3.1, аккумулятор емкостью 5080 мАч с поддержкой зарядки 50 Вт, 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную камеру с 3,5-кратным зумом, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.
- Цена Nothing Phone 4a Pro в Украине — от 23 640 грн.
Samsung Galaxy A37 5G
Galaxy A37 5G — это надежный бюджетный смартфон, который отличается хорошо сбалансированными функциями и очень длительной поддержкой обновлений операционной системы. Телефон получит шесть основных обновлений Android и шесть лет патчей безопасности,
Прочие характеристики Galaxy A37 5G включают 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Samsung Exynos 1480, накопитель UFS 3.1, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт, 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 5-мегапиксельную макрокамеру и 12-мегапиксельную фронтальную камеру.
- Цена Samsung Galaxy A37 5G в Украине — от 17 099 грн.
Напомним, что будущий Oppo Find X10 Pro Max может стать первым смартфоном, оснащенным тремя 200-мегапиксельными камерами.
Фокус также сообщал, что компания Hisense представила серию смартфонов среднего класса A10, в которую входят модели A10 Pro и A10 Ultra.