Два дисплея, E Ink и средняя цена: Hisense выпустила смартфоны A10 Pro и Ultra (фото)

Компания Hisense представила серию смартфонов среднего класса A10, в которую входят модели A10 Pro и A10 Ultra.

Hisense A10 Pro и Hisense A10 Ultra оснащены сенсорными экранами E Ink, а версия Ultra дополнена ЖК-дисплеем, который магнитно крепится к задней панели. Подробности о новинках Hisense раскрыла на своем официальном сайте.

Оба смартфона оснащены 6,13-дюймовым дисплеем Carta 1300 с технологией электронных чернил (E Ink), разрешением 1648 x 824 пикселей и плотностью пикселей 300 PPI. Экран поддерживает 256 уровней серого и 36 уровней двухцветной передней подсветки.

Основной дисплей Hisense A10 Ultra Фото: Hisense

По данным Hisense, основной экран предназначен для таких задач, как чтение электронных книг, просмотр PDF-файлов и обучение. Он не излучает синего света и не мерцает. В свою очередь, дополнительный 4,96-дюймовый магнитный дисплей может отображать цвета и плавные видео, для которых E Ink не очень подходит.

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Дополнительный дисплей Hisense A10 Ultra Фото: Hisense

A10 Ultra поставляется с магнитным цветным экраном в комплекте, тогда как A10 Pro имеет встроенные магнитные контакты, но не комплектуется дополнительным экраном. При желании этот аксессуар можно приобрести отдельно.

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Серия A10 работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm QCM6690, изготовленном по 4-нм технологическому процессу. Чип поддерживает подключение к сетям 5G и оптимизирован для устройств с электронными чернилами. Дисплей также оснащен аппаратным чипом E Ink T2000 TCON. Этот чип автономно обрабатывает обновление экрана, уменьшает ореолы и снимает часть нагрузки с основного процессора.

Hisense A10 Ultra Фото: Hisense

Цена Hisense A10 Pro:

8 ГБ + 128 ГБ — 416 долларов.

8 ГБ + 256 ГБ — 446 долларов.

12 ГБ + 512 ГБ — 521 доллар.

Цена Hisense A10 Ultra:

8 ГБ + 128 ГБ — 476 долларов.

8 ГБ + 256 ГБ — 506 долларов.

12 ГБ + 512 ГБ — 580 долларов.

Напомним, ранее бренд Bigme анонсировал смартфон HiBreak Dual, оснащенный дисплеем E Ink и ЖК-панелью,

Фокус также сообщал, что Honor анонсировала ультрабюджетный смартфон Play20A с небольшим дисплеем на задней панели.