Недорогой смартфон Realme с батареей 7000 мАч и экраном 120 Гц: сколько он стоит (фото)

В этом году компания Realme выпустила бюджетный смартфон C100i, ориентированный на длительное время работы от аккумулятора, прочность и повседневную практичность.

Основные характеристики нового смартфона Realme C100i уже опубликованы на официальном сайте Realme.

Realme C100i выпущен в цветах Dawn Purple и Dusk Gray. Его конструкция соответствует военному стандарту MIL-STD-810H и позволяет выдерживать падения с высоты до 2 метров. Корпус защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом IP64, что является редкостью среди недорогих смартфонов.

Realme C100i Фото: Realme

Одним из преимуществ устройства стал аккумулятор емкостью 7 000 мАч. Он поддерживает зарядку мощностью 15 Вт, стандарты зарядки PD и QC, а также обратную проводную зарядку.

Важно

Лучшие кнопочные телефоны для покупки в 2026 году: 3 модели с современными функциями (фото)

Кроме того, Realme C100i оснащен плавным 6,8-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 720 × 1570, процессором Unisoc T7250, графическим процессором Mali-G57 MP1, основной камерой на 8 МП и фронтальной камерой на 5 МП. Варианты памяти включают 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения.

Відео дня

Устройство работает под управлением Android 16, поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, GLONASS и BDS. Датчики смартфона включают боковой сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик приближения и компас. NFC недоступен.

Цена Realme C100i в Украине — около 8 000 грн.

Realme C100i Фото: Realme

Напомним, ранее Realme представила базовый бюджетный смартфон C100 с аккумулятором емкостью 8000 мАч.

Фокус также сообщал, что Realme представила смартфон Realme P4s, который пополнил линейку P4.