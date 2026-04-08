"Телефон моей мечты": эксперт высказался о новом устройстве на Android с двумя экранами

Компания Bigme анонсировала новый смартфон HiBreak Dual, оснащенный дисплеем E Ink и ЖК-панелью, работающий на операционной системе Android.

Bigme позиционирует HiBreak Dual как первый в мире смартфон, который сочетает ЖК-дисплей с цветной панелью E Ink. Об этом пишет Android Central.

Как отмечают в издании, сегодня существует множество концепций телефонов с двумя экранами, поэтому заявление Bigme вызывает определенные вопросы. Сейчас компания не раскрыла дизайн HiBreak Dual, поэтому остается только догадываться, в чем его инновационность.

Эксперт портала Николас Сутрич предполагает, что Bigme собирается разместить прозрачный ЖК-дисплей поверх цветной панели E Ink, используя одну подсветку для обоих экранов.

"Компания только что анонсировала телефон моей мечты", — подчеркнул Сутрич.

Он также указал на то, что другие концепции E Ink с двумя экранами от таких компаний, как YotaPhone, предусматривают размещение дисплея E Ink на задней панели устройства. Такая конструкция позволяет использовать смартфон как электронную книгу, сохраняя при этом высокую частоту обновления и превосходную цветопередачу ЖК-дисплея.

Напомним, в прошлом году Bigme предложила смартфон на основе E Ink в виде скроллера.

Фокус также сообщал, что Boox выпустила цветной монитор Mira Pro на основе технологии E Ink.