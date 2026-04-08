"Телефон моєї мрії": експерт висловився про новий пристрій на Android з двома екранами

Компанія Bigme анонсувала новий смартфон HiBreak Dual, оснащений дисплеєм E Ink та РК-панеллю, що працює на операційній системі Android.

Bigme позиціонує HiBreak Dual як перший у світі смартфон, який поєднує РК-дисплей з кольоровою панеллю E Ink. Про це пише Android Central.

Як зазначають у виданні, сьогодні існує безліч концепцій телефонів із двома екранами, тому заява Bigme викликає певні питання. Наразі компанія не розкрила дизайн HiBreak Dual, тож залишається лише здогадуватись, в чому його інноваційність.

Bigme анонсувала смартфон HiBreak Dual

Експерт порталу Ніколас Сутріч припускає, що Bigme збирається розмістити прозорий РК-дисплей поверх кольорової панелі E Ink, використовуючи одну підсвітку для обох екранів.

"Компанія щойно анонсувала телефон моєї мрії", — наголосив Сутріч.

Він також вказав на те, що інші концепції E Ink з двома екранами від таких компаній, як YotaPhone, передбачають розміщення дисплея E Ink на задній панелі пристрою. Така конструкція дозволяє використовувати смартфон як електронну книгу, зберігаючи при цьому високу частоту оновлення та чудову передачу кольорів РК-дисплея.

Нагадаємо, минулого року Bigme запропонувала смартфон на основі E Ink у вигляді скролера.

Фокус також повідомляв, що Boox випустила кольоровий монітор Mira Pro на основітехнології E Ink.