"Майже як папір": вийшов кольоровий монітор E Ink, який не шкодить очам (фото)

Компанія Boox представила 25,3-дюймовий кольоровий монітор Mira Pro, заснований на технології E Ink, яку зазвичай використовують в електронних книгах.

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Характеристики нового дисплея розкрито на офіційному сайті Boox. Компанія позиціонує Mira Pro як безпечний для очей монітор, призначений для тривалої роботи за комп'ютером.

Монітор Boox Mira Pro Фото: Boox

Як зазначає Boox, підсвічування, висока частота оновлення і синє світло традиційних світлодіодних і РК-моніторів призводять до сильного напруження очей. Однією з альтернатив цим дисплеям є технологія E Ink, більш поблажлива для зору.

"Майже як папір. Без підсвічування. Насолоджуйтеся контентом з максимально комфортним виглядом", — сказано на сайті виробника.

Монітор Boox Mira Pro Фото: Boox

Завдяки 16 рівням сірого та 4096 кольорам цей кольоровий монітор E Ink можна використовувати як основний або додатковий екран. Щоб поліпшити частоту оновлення та якість зображення виробник пропонує чотири режими оновлення:

режим читання;

швидкісний режим;

нормальний режим;

текстовий режим.

5 портів дозволяють легко під'єднати до Mira Pro базовий блок, периферійні пристрої та заряджати його за допомогою кабелю. Алюмінієва підставка підтримує альбомну або портретну орієнтацію, а також має інтерфейс VESA для кріплення. Звук забезпечується за рахунок двох вбудованих динаміків.

Ціна кольорового Boox Mira Pro становить 1899,99 доларів США.

Монітор Boox Mira Pro Фото: Boox

"Кодуєте ви, аналізуєте дані або редагуєте документи, його просторий дисплей допоможе вам довше залишатися зосередженим і продуктивним", — стверджують у Boox.

Нагадаємо, Samsung офіційно запустила в продаж монітор нового покоління Odyssey OLED G6 з частотою 500 Гц.

Своєю чергою LG Display представила OLED-панель Stretchable, що розтягується і обіцяє перетворити будь-яку поверхню на сенсорний екран.