Перший у світі: революційний OLED-монітор від Samsung уже можна купити — але є нюанс

Монітор нового покоління Odyssey OLED G6 з частотою 500 Гц від південнокорейської компанії Samsung, представлений у січні цього року, офіційно надійшов у продаж. Але європейського ринку це поки що не стосується — поки що йдеться лише про Південно-Східну Азію.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Зокрема, новий OLED-монітор — перший у світі з частотою 500 Гц — доступний у Сінгапурі, Таїланді, В'єтнамі та Малайзії. Коли стартують продажі за межами азійського регіону, Samsung поки не уточнює, але натякає на "поступове глобальне розгортання" вже в найближчі місяці.

Технічні характеристики Samsung Odyssey OLED G6

Odyssey OLED G6 (G60SF) — це 27-дюймовий QHD-дисплей (2560 x 1440), у якому використовується технологія QD-OLED для досягнення частоти оновлення 500 Гц і часу відгуку "від сірого до сірого" 0,03 мс.

Дисплей Samsung Odyssey OLED G6

Хоча частота оновлення 500 Гц — це головна новація, Samsung додав і функції, орієнтовані на геймерів. Панель підтримує сертифікацію AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-SYNC Compatible для зменшення розривів екрана. Вона також відповідає стандарту VESA DisplayHDR True Black 500 для підтримки динамічного діапазону та забезпечення глибших відтінків чорного.

Монітор може автоматично зменшувати яскравість на статичних зображеннях, як-от логотипи та панелі завдань. При цьому він має спеціальну технологію OLED Safeguard+ для пом'якшення проблем вигоряння при тривалому використанні. Також є антивідблискове покриття Glare Free для мінімізації відволікаючих чинників.

Пікова яскравість дисплея становить 1000 ніт, хоча цей рівень, найімовірніше, буде досягнуто тільки під час перегляду певного HDR-контенту, а не за постійного рівня яскравості під час звичайного використання.

Монітор також має сертифікат Pantone Validated, що означає, що він відповідає стандартам Pantone щодо точності передачі кольору. Samsung стверджує, що він може відтворювати понад 2100 кольорів і понад 110 відтінків шкіри з бібліотеки Pantone.

Для контролю температурних показників є динамічна система охолодження з пульсуючими тепловими трубками, в яких використовується охолоджувальна рідина, що випаровується і конденсується для розсіювання тепла в п'ять разів швидше за графітовий лист.

Що стосується ціни, то поки що в регіоні доступності Odyssey OLED G6 можна купити за 1488 сінгапурських доларів (це близько 1147 доларів США, або приблизно 47 тис. грн).

Раніше Фокус писав, що експерти протестували Samsung S95F — найяскравіший телевізор OLED на ринку. Samsung S95F показав яскравість у HDR (вікно 10%) на рівні 2138 ніт. Це значно більше, ніж у попередньої моделі S95D, а також конкурентів у цій ціновій категорії — LG G4 (2024) і LG C5 (2025).

Також стало відомо, що південнокорейська компанія LG Display цього місяця випускає перші у світі сині фосфоресцентні сині панелі OLED для пристроїв, які забезпечать набагато кращу передачу кольорів за менших витрат енергії.