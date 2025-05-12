Первый в мире: революционный OLED-монитор от Samsung уже можно купить – но есть нюанс

Монитор нового поколения Odyssey OLED G6 с частотой 500 Гц от южнокорейской компании Samsung, представленный в январе этого года официально поступил в продажу. Но европейского рынка это пока не касается – пока что речь идёт лишь о Юго-Восточной Азии.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

В частности, новый OLED-монитор – первый в мире с частотой 500 Гц – доступен в Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и Малайзии. Когда стартуют продажи за переделами азиатского региона, Samsung пока не уточняет, но намекает на "постепенное глобальное развертывание" уже в ближайшие месяцы.

Технические характеристики Samsung Odyssey OLED G6

Odyssey OLED G6 (G60SF) — это 27-дюймовый QHD-дисплей (2560 x 1440), в котором используется технология QD-OLED для достижения частоты обновления 500 Гц и времени отклика "от серого к серому" 0,03 мс.

Дисплей Samsung Odyssey OLED G6

Хотя частота обновления 500 Гц – это главное новшество, Samsung добавил и функции, ориентированными на геймеров. Панель поддерживает сертификацию AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC Compatible для уменьшения разрывов экрана. Она также соответствует стандарту VESA DisplayHDR True Black 500 для поддержания динамического диапазона и обеспечения более глубоких оттенков черного.

Монитор может автоматически уменьшать яркость на статических изображениях, таких как логотипы и панели задач. При этом у него есть специальная технологию OLED Safeguard+ для смягчения проблем выгорания при длительном использовании. Также имеется антибликовое покрытие Glare Free для минимизации отвлекающих факторов.

Пиковая яркость дисплея составляет 1000 нит, хотя этот уровень, скорее всего, будет достигнут только при просмотре определенного HDR-контента, а не при постоянном уровне яркости при обычном использовании.

Монитор также имеет сертификат Pantone Validated, что означает, что он соответствует стандартам Pantone по точности цветопередачи. Samsung утверждает, что он может воспроизводить более 2100 цветов и более 110 оттенков кожи из библиотеки Pantone.

Для контроля температурных показателей есть динамическая система охлаждения с пульсирующими тепловыми трубками, в которых используется охлаждающая жидкость, испаряющаяся и конденсирующаяся для рассеивания тепла в пять раз быстрее, чем графитовый лист.

Что касается цены, то пока что в регионе доступности Odyssey OLED G6 можно купить за 1488 сингапурских долларов (это около 1147 долларов США, или примерно 47 тыс. грн).

Ранее Фокус писал, что эксперты протестировали Samsung S95F – самый яркий телевизор OLED на рынке. Samsung S95F показал яркость в HDR (окно 10%) на уровне 2138 нит. Это значительно больше, чем у предыдущей модели S95D, а также конкурентов в этой ценовой категории — LG G4 (2024) и LG C5 (2025).

Также стало известно, что южнокорейская компания LG Display в этом месяце выпускает первые в мире синие фосфоресцентные панели OLED для устройств, которые обеспечат гораздо лучшую передачу цветов при меньших затратах энергии.