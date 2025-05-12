"Почти как бумага": вышел цветной монитор E Ink, который не вредит глазам (фото)
Компания Boox представила 25,3-дюймовый цветной монитор Mira Pro, основанный на технологии E Ink, обычно используемой в электронных книгах.
Характеристики нового дисплея раскрыты на официальном сайте Boox. Компания позиционирует Mira Pro как безопасный для глаз монитор, предназначенный для длительной работы за компьютером.
Как отмечает Boox, подсветка, высокая частота обновления и синий свет традиционных светодиодных и ЖК-мониторов приводят к сильному напряжению глаз. Одной из альтернатив этим дисплеям является технология E Ink, более щадящая для зрения.
"Почти как бумага. Без подсветки. Наслаждайтесь контентом с максимально комфортным видом", — говорится на сайте производителя.
Благодаря 16 уровням серого и 4096 цветам этот цветной монитор E Ink можно использовать в качестве основного или дополнительного экрана. Чтобы улучшить частоту обновления и качество изображения производитель предлагает четыре режима обновления:
- режим чтения;
- скоростной режим;
- нормальный режим;
- текстовый режим.
5 портов позволяют легко подсоединить к Mira Pro базовый блок, периферийные устройства и заряжать его с помощью кабеля. Алюминиевая подставка поддерживает альбомную или портретную ориентацию, а также имеет интерфейс VESA для крепления. Звук обеспечивается за счет двух встроенных динамиков.
Цена цветного Boox Mira Pro составляет 1899,99 долларов США.
"Кодируете ли вы, анализируете данные или редактируете документы, его просторный дисплей поможет вам дольше оставаться сосредоточенным и продуктивным", — утверждают в Boox.
Напомним, Samsung официально запустила в продажу монитор нового поколения Odyssey OLED G6 с частотой 500 Гц.
В свою очередь LG Display представила растягивающуюся OLED-панель Stretchable, которая обещает превратить любую поверхность в сенсорный экран.