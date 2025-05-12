"Почти как бумага": вышел цветной монитор E Ink, который не вредит глазам (фото)

Компания Boox представила 25,3-дюймовый цветной монитор Mira Pro, основанный на технологии E Ink, обычно используемой в электронных книгах.

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Характеристики нового дисплея раскрыты на официальном сайте Boox. Компания позиционирует Mira Pro как безопасный для глаз монитор, предназначенный для длительной работы за компьютером.

Монитор Boox Mira Pro Фото: Boox

Как отмечает Boox, подсветка, высокая частота обновления и синий свет традиционных светодиодных и ЖК-мониторов приводят к сильному напряжению глаз. Одной из альтернатив этим дисплеям является технология E Ink, более щадящая для зрения.

"Почти как бумага. Без подсветки. Наслаждайтесь контентом с максимально комфортным видом", — говорится на сайте производителя.

Монитор Boox Mira Pro Фото: Boox

Благодаря 16 уровням серого и 4096 цветам этот цветной монитор E Ink можно использовать в качестве основного или дополнительного экрана. Чтобы улучшить частоту обновления и качество изображения производитель предлагает четыре режима обновления:

режим чтения;

скоростной режим;

нормальный режим;

текстовый режим.

5 портов позволяют легко подсоединить к Mira Pro базовый блок, периферийные устройства и заряжать его с помощью кабеля. Алюминиевая подставка поддерживает альбомную или портретную ориентацию, а также имеет интерфейс VESA для крепления. Звук обеспечивается за счет двух встроенных динамиков.

Цена цветного Boox Mira Pro составляет 1899,99 долларов США.

Монитор Boox Mira Pro Фото: Boox

"Кодируете ли вы, анализируете данные или редактируете документы, его просторный дисплей поможет вам дольше оставаться сосредоточенным и продуктивным", — утверждают в Boox.

Напомним, Samsung официально запустила в продажу монитор нового поколения Odyssey OLED G6 с частотой 500 Гц.

В свою очередь LG Display представила растягивающуюся OLED-панель Stretchable, которая обещает превратить любую поверхность в сенсорный экран.