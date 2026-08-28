Первый смартфон с тремя 200 МП камерами: на какой флагман Android стоит обратить внимание

Будущий Oppo Find X10 Pro Max может стать первым смартфоном, оснащенным тремя 200-мегапиксельными сенсорами.

Выпущенные в этом году Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra уже оснащены двумя камерами по 200 МП, однако Oppo Find X10 Pro Max может побить их рекорд, утверждает авторитетный инсайдер Digital Chat Station в Weibo.

Современные смартфоны, как правило, оснащены 200-мегапиксельными сенсорами для основных или телеобъективов. Таким образом, Oppo Find X10 Pro Max может отличаться сверхширокоугольным объективом с высоким разрешением.

Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Как отмечает Android Authority, на данный момент на рынке нет ни одного смартфона с тремя 200-мегапиксельными камерами, равно как и нет моделей со сверхширокоугольной камерой на 200 МП. Такой сенсор в сверхширокоугольном объективе теоретически позволит обрезать ультраширокоугольный снимок, чтобы получить фото с увеличением примерно от 1x до 3x.

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Эксперты также предполагают, что 200-мегапиксельная сверхширокоугольная камера будет удобна для видеосъемки. Многие смартфоны используют сверхширокоугольную камеру с высоким разрешением для режимов стабилизации Super Steady, поэтому сверхширокоугольный сенсор на 200 МП потенциально может обеспечить съемку в режиме 8K Super Steady благодаря увеличенному запасу для кадрирования.

Инсайдер также утверждает, что Oppo Find X10 Pro Max будет оснащён основной камерой ISOCELL HPC. Этот сенсор использует технологию Samsung DeepPix для значительного улучшения динамического диапазона и снижения шума.

Напомним, что эксперт сравнил фотографии, сделанные на Google Pixel 11 Pro XL и Apple iPhone 17 Pro Max.

Фокус также сообщал, что компания Vivo подтвердила запуск серии X500 с камерами профессионального уровня.