Эра дешевых смартфонов закончилась: почему исчезают бюджетные модели на Android

Согласно последним прогнозам аналитиков, цены на смартфоны в ближайшее время продолжат расти на фоне значительного подорожания чипов памяти.

Если ранее ожидалось сокращение поставок смартфонов примерно на 14 %, то теперь прогнозируется значительное падение на 16,7 % по сравнению с предыдущим годом. Это около 200 миллионов телефонов. Такие данные обнародовала международная аналитическая и консалтинговая компания IDC.

Сообщается, что премиальный сегмент смартфонов будет оставаться более устойчивым к росту цен. В то же время массовый рынок не выдерживает, особенно в развивающихся странах, где в этом году ожидается падение поставок более чем на 20%. Это, вероятно, повлияет на ценообразование.

Прогноз мирового рынка смартфонов на 2024–2030 годы Фото: IDC

Ожидается, что цены на память будут продолжать расти как минимум до 2028 года. То есть смартфоны в следующем году, вероятно, будут еще дороже, чем в этом году, а модели начального уровня станет сложнее найти.

Відео дня

Важно

Смартфоны среднего класса на 2026 год: 5 моделей с хорошими параметрами (фото)

Производители, специализирующиеся на недорогих смартфонах на базе Android, сокращают выпуск моделей низкого класса и продвигают ассортимент более премиальных продуктов. По прогнозам экспертов, крупные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei, смогут обратить этот вызов себе на пользу, тогда как ряд бюджетных брендов Android не смогут пережить этот кризис.

"Рынок, который сформируется после кризиса, когда в 2028 году поставки памяти наконец стабилизируются, будет меньше по объему продаж, больше по стоимости и гораздо более сконцентрированным в верхнем ценовом сегменте. Эра дешевых смартфонов не приостанавливается. Она закончилась", — утверждают в IDC.

Напомним, что бренд Poco в скором времени выпустит новые бюджетные смартфоны X8 и X8 Power.

Фокус также сообщал, что недорогой смартфон Realme C100i оснащен мощной батареей.